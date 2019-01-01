等待金球奖投票 范戴克：克洛普让我保持低调

这名荷兰后卫已经被提名为欧足联年度最佳球员，但是安菲尔德的主帅不会让他陷入任何炒作。

范戴克赞扬利物浦主帅克洛普让他保持谦逊，继续追逐世界足坛最负盛名的奖项。

这名荷兰后卫是欧足联的年度最佳球员和2019年排名前五十的球员之一。

他也是红军的欧冠冠军得主，并且正在追逐英超冠军。

很有可能，久负盛名的金球奖很快就会加入他令人羡慕的荣誉之列，这位27岁的中后卫将挑战巴塞罗那传奇梅西，竞逐这一荣誉。

即使他在投票中名列前茅，但范戴克也不可能卷入围绕他比赛的炒作中，因为克洛普渴望在安菲尔德把注意力集中在集体而不是个人身上。

范戴克说：“我在利物浦和克洛普的关系就像我在南安普顿和科曼的关系一样。”

“和科曼一样，克洛普也知道如何让我发挥出最好的水平——通过批评。”

“当媒体大肆炒作我的时候，他会对关于我的赞美轻描淡写，甚至会眨一下眼睛。”

“当我被选为欧足联年度最佳球员，不得不去参加颁奖典礼时，克洛普告诉所有的小伙子们，我是代表全队去领取奖杯的。”

“队里所有的队员都知道我能很好地处理这种事情，我知道他的意思。同时，主帅也给了我很多尊重和责任。”

2018年1月，范戴克以7500万英镑(9700万美元)的转会费加盟利物浦，这被认为是红军成为重要奖杯有力竞争者的主要原因。

他们目前在英超积分榜上以8分的优势领跑，试图赢下30年里第一个联赛冠军，但默西塞德郡的球员们意识到，在争夺国内联赛冠军的战斗中还有很长的路要走。

范戴克已经因为个人原因退出了荷兰国家队，他补充道：“当然我能感觉到赢得冠军是多么重要。”

“对我们的球迷来说，等待赢得联赛冠军已经太久了，所以他们把联赛冠军看得比什么都重要。”

“我们得把这种痴迷留在场外。克洛普每周都会告诉我们，‘专注于下一场比赛’，我也这么认为。”

“我们做得很好，但现在只是11月。最艰难的几个月还没到。”

利物浦将在本周六重返英超赛场，届时他们将做客对阵水晶宫。