等待时间有点长 穆里尼奥：回归意甲有可能

这名葡萄牙人于2018年12月离开老特拉福德，他表示希望今年夏天重返教练席，并有可能回到意大利。

离开曼联后一直没有工作的穆里尼奥承认重返意甲“是可能的”。

葡萄牙人在曼联效力两年半后于2018年12月离开老特拉福德。这是他在英超的第三次执教，此前他曾在切尔西效力过两次。

穆里尼奥也曾在他的祖国波尔图、意大利国际米兰和西班牙皇家马德里效力。

他的下一个挑战将会把他带到哪里还有待观察，但是这位56岁的教练已经表达了在今年夏天重返教练岗位的愿望。

各种各样的着陆点都在讨论中，但是大部分的重要位置现在都被填补了——尤文图斯转向了毛里齐奥·萨里，切尔西引进了弗兰克·兰帕德作为他的继任者。

对于穆里尼奥来说，在他想要达到的水平上似乎只有有限的选择，然而，回到意大利顶级联赛的机会可能会出现。

“在未来?永远是足球，永远是高水平的。意大利?是一个可能性。”穆里尼奥告诉意大利天空体育。

穆里尼奥在5月份的时候说过，当国内的联赛在欧洲接近尾声的时候，他打算在7月份重返赛场。

他告诉RMC:“我有很多优点，其中之一就是尊重其他俱乐部和他们的管理。我从来没有说过‘这家俱乐部想要我，他们联系了我’这样的话。当我去年12月离开曼联时，我立刻做出了从夏天开始工作的决定。我希望7月份能回到工作岗位，参与一个我非常喜欢的项目。”

穆里尼奥还有几周的时间来得到他渴望的工作，但是时间已经不多了。

他之前说过，他想要填补这个职位，给他一个完整的夏天，让自己准备好迎接新的挑战。他被迫等待的时间可能比他预计的要长，因为目前还没有明显的任命迹象。他可能会像他的前竞争对手温格一样，离开教练席的时间比他离开英格兰时最初计划的要长。