等你下课 穆里尼奥拒绝多份合同只为回归皇马

葡萄牙人已经拒绝了摩纳哥，沙尔克和AC米兰，因为他正在等待机会回到伯纳乌。

有消息称，穆里尼奥希望回到皇家马德里，这位葡萄牙教练在离开曼联后已经拒绝了很多工作邀请。

穆里尼奥在去年12月离开了老特拉福德，他在经历了一个混乱的英超赛季开局后被解雇了。

自那以后，在等待下一份工作期间，他一直以评论专家的身份出现，但有消息称，如果皇马来找他，他会非常感兴趣。

在5月到9月之间，穆里尼奥拒绝了来自摩纳哥、里尔、沃尔夫斯堡、沙尔克04和AC米兰的报价。

在那段时间里，这位葡萄牙主帅一直在关注着三家俱乐部：巴黎圣日耳曼，尤文图斯和拜仁慕尼黑。

穆里尼奥一直在学习德语，今年早些时候他也对加盟托特纳姆热刺持开放态度，因为他相信皇马会在索拉里被解雇后引进波切蒂诺。

然而，当皇马决定引进齐达内的时候，这种可能性就消失了，从而结束了波切蒂诺离开伦敦的谣言。

与此同时，尽管赛季起起落落，巴黎圣日耳曼和拜仁还是分别选择了与托马斯·图赫尔和尼科·科瓦奇继续合作，而在阿莱格里离开后，尤文图斯选择了前切尔西主帅毛里齐奥·萨里。

现在，穆里尼奥对皇马的工作很感兴趣，随着批评之声越来越多，齐达内的帅位并不稳固。

皇家马德里本赛季经历了一些艰难的时刻，他们在欧冠首轮以0-3不敌巴黎圣日耳曼。

从那以后，齐达内的压力越来越大，自从去年3月接替索拉里以来，他的球队一直在苦苦挣扎。

尽管如此，这位三次获得欧冠冠军的主教练仍然执掌皇马，而白衣军团的董事会还没有表现出任何让这位传奇的法国人离开的迹象。

皇家马德里接下来将在周六迎战同城死敌马德里竞技，然后在周二的欧冠中迎战布鲁日。