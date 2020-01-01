第二笔交易即将达成 蒂亚戈或今日正式加盟利物浦

拜仁中场蒂亚戈在效力7年后即将正式离开，他可能会在今天与利物浦签下一份4年合同。

拜仁中场蒂亚戈·阿尔坎塔拉发表了自己的离队宣言，他认为在度过了7个成功的赛后，离开慕尼黑安联球场是一个最艰难的决定，而红军主帅克洛普也从暗示利物浦球迷可以期待这笔交易正式完成，并坚称这名中场球员的到来不会对维纳尔杜姆的未来产生任何影响。

拜仁主席鲁梅尼格在周四确认了这位29岁的球员奖前往安菲尔德，而根据够力足球的了解，蒂亚戈的转会费最终可能达到2700万英镑，而利物浦将先支付2000万英镑，余下的则将以浮动条款的形式支付。

西班牙国脚蒂亚戈在2013年从巴萨转会加盟了巴伐利亚豪门，并在7年时间内随队拿到了16座冠军奖杯，其中包括本赛季的三冠王，他在自己拜仁生涯的最后一场比赛中帮助球队成功击败巴黎圣日尔曼，在2012年之后再次问鼎欧冠联赛。

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根据最新的报道，这位西班牙国脚可能会在今天与利物浦正式签下一份4年合同，成为英超冠军在这个转会窗口的第二笔签约。

在社交媒体上发布的一段视频中，蒂亚戈激动地告别了拜仁，并承认他期待着跟随利物浦开始新的旅程。

“是的，这是我职业生涯中最困难的决定，我决定结束在这家伟大俱乐部的篇章，在过去的7年里，我在这家俱乐部得到了成长和发展。”

“在这段时光里，伴随着胜利、成功，欢笑和一些艰难的时刻。”

“但最令我骄傲的是，当年我作为一个满怀梦想的少年来到慕尼黑，而离开的时候，我已经完全实现了自己的理想，并对这家俱乐部的历史、哲学、语言和文化实现了认同。”

“在这里，我学会了如何去热爱和尊重球队的传统，现在是时候说再见了，但我永远都不会忘记‘Mia San Mia’。”

“我和我的家人在这座城市、在巴伐利亚州，当然还有我们深爱的安联体育场度过了美妙的时刻。拜仁这个大家庭给予了我很多爱和关爱。他们对我很好，每时每刻都给予我关爱。”

“我做出这一决定纯粹出于竞技方面的考虑，作为一名足球运动员，我想要去接受新的挑战以提高自己。拜仁永远是我的家，我会永远感谢你，拜仁。”

蒂亚戈在拜仁7个赛季的所有比赛中出场235次，攻入31球，助攻35次。

红军主帅克洛普虽然不愿在转会正式公布前讨论蒂亚戈，但他告诉利物浦球迷要密切关注社交媒体上的消息，暗示这位西班牙球星即将正式加盟。

“真的没什么可说的，现在还没有正式官宣，而我也不是负责官宣的人，不过这笔交易看起来真的很有希望。球迷们今天可以关注一下利物浦官方频道，这可能会有所帮助，让我们看看这一切什么时候会发生。”

“我想，如果这一转会真的发生了，我会说的大部分话都是显而易见的。而现在的情况对我来说很棘手，目前什么都没有宣布，我只能说这些了。”

“我可以在事情官宣后再回答这些问题，我们现在不能以假设的方式来讨论这一切，我们只需要再等待一会儿。”

蒂亚戈的到来无疑增加了人们对维尔纳杜姆离队的猜测，据悉巴萨对这位荷兰中场很感兴趣，但克洛普强调事实并非如此。

他表示:“如果(蒂亚戈的交易)达成，不会对其他任何人的未来产生负面影响。”

自从上赛季拿到英超冠军以来，利物浦已经和许多球员联系在一起，但截至目前，他们只引进了左后卫齐米卡斯。

距离转会窗结束还有不到三周的时间，克洛普暗示如果有合适的机会，他们还会进一步加强自己的阵容。

“这事关时机，有时候你需要先买后卖，不过这其中有许多不同的情况。”

“对我们来说，唯一不变的是我们会把赚到的费用再投入到舒服身上。”

“转会窗口一直到10月5日才会关闭。我不能保证我们会采取行动，也不能百分百保证我们不会采取行动。