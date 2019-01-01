第七次参加世界杯 福米加成世界杯最年长出场球员

经验丰富的巴西中场福米加以41岁的年龄在她的个人第七届世界杯中出场。

巴西老将福米加成为第一个在七届女足世界杯上有出场的球员，也是在周日对阵牙买加的比赛中出场的年龄最大的球员。

这位41岁的中场球员效力于巴黎圣日耳曼足球俱乐部，她在2016年宣布退出国家队，此次复出这是为了给自己一个机会参加今年夏天的世界杯，并为举起梦寐以求的冠军奖杯做最后的努力。

福米加最初只打算帮助她的国家进入世界杯决赛圈，她在2018年11月告诉FIFA.com:“我无意继续参加世界杯，但打破障碍的动力激励着我。”

她被巴西主教练瓦道正式选中，瓦道毫不犹豫地把她安排在C组首场比赛的中场位置。

桑巴军团在与牙买加的比赛中取得了胜利，克里斯蒂安妮的帽子戏法帮助桑巴军团3-0击败了牙买加，从而在小组赛中占据了先机。

41岁零98天入选首发阵容的福米加，超越了克里斯蒂·兰蓬的记录。兰蓬在2015年的世界杯中代表美国队出场，时年40岁零12天。

现在，福米加已经打破了兰蓬作为世界杯历史上年龄最大出场球员的记录，她的目标是夺取世界杯冠军——巴西希望成为第五个赢得女足世界杯冠军的国家。

在男子比赛中，德国名将洛塔尔·马特乌斯和墨西哥球员安东尼奥·卡瓦哈尔和拉斐尔·马克斯共同创造了世界杯参赛次数最多的纪录，他们分别在五届赛事中有过出场（布冯在1998年世界杯上没有出场）。

在女足世界杯上，日本中场队员泽穗希代表日本参加了6届世界杯比赛，在国家队生涯中出场205次，并在2011年捧起了世界杯。

福米加的第一次世界杯是在1995年，她最接近冠军的一次是在2007年，当时巴西在决赛中输给了德国。