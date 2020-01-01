童年梦想 雷尼尔渴望在皇马历史上占据一页

周二在伯纳乌球场正式亮相后，这位年轻的中场球员表达了他的喜悦之情。

皇家马德里队最新签约的球员雷尼尔表示，在“实现了一生的梦想”之后，希望成为皇家马德里队辉煌历史的一部分。

这位18岁的球员于1月20日完成了从弗拉门戈转会到圣地亚哥·伯纳乌的3500万欧元(2900万英镑/ 3800万美元)的转会，与13届欧洲冠军签订了6年的合同。

其他球队

这名巴西U17国脚将与皇马的青年队会合，直到本赛季结束，并有望在今年晚些时候进入一线队。

在2019年升入成年队之前，雷尼耶在弗拉门戈的青年队中一路高升，并在14场比赛中攻入6球。

这名年轻的中场球员上赛季随巴西国家队获得了联赛冠军和南美解放者杯冠军，同时也入选了卡塔尔世俱杯决赛阵容。

现在，雷纳将走上与同胞小维尼休斯和罗德里戈相同的道路，他们都在同样年轻的时候离开了祖国，加入了马德里。

“我活在儿时的梦想中，我想成为俱乐部伟大历史的一部分，”雷尼尔在亮相仪式上说。“感谢主席，教练们和家人，一直认为我可以做到。”

“今天对我来说是非常幸福的一天。”

马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯在他的官方介绍中对雷尼尔大加赞赏，并花时间重申了俱乐部的转会政策，即以世界足坛最优秀的年轻球员为目标。

“我们的战略之一是在全世界寻找人才，寻找明日之才。”佩雷斯开始说道。

“当一个新球员来到这个俱乐部，这是让我们兴奋的事情。他刚满18岁，但已经能够在像弗拉门戈这样的豪门征服南美解放者杯。”

“雷尼尔，你已经是一名皇马球员了，那支你选择在电子游戏中使用的球队，你童年梦想的俱乐部。”

“我们又迎来了一个特别的日子，因为一个让我们兴奋的球员已经到来了，他才18岁就已经在世界上最伟大的俱乐部之一赢得了南美解放者杯。

“你是世界足球的新星之一，祝贺你，因为今天你的许多足球梦想正在实现，你生活中的巨大挑战正等待着你。”

这位皇马主席最后承诺齐达内目前的阵容将继续全力为西甲和欧冠而战。

在西班牙冠军争夺战中，白衣军团领先劲敌巴塞罗那一分，在欧洲精英联赛中，他们还将与曼城在16强中对阵。

“皇马将继续为联赛和冠军联赛付出一切，因为这里没有人会放弃，”佩雷斯补充道。“这是所有皇马球员的生活方式。”