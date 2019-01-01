童年梦想成真 约维奇：C罗是我小时候的偶像

前法兰克福前锋正在实现他童年的梦想，在伯纳乌踢球，而克里斯蒂亚诺是他小时候特别喜欢的球员。

16卢卡·约维奇曾经常常穿着皇马的球衣睡觉，他说克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是他的偶像。

约维奇与白衣军团签订了一份为期六年，价值6000万欧元(合6800万美元)的合同。

这名塞尔维亚前锋将在齐达内的第二次执教马德里的重建中起到部分作用。

在经历了令人失望的2018-19赛季后，伊甸·阿扎尔、米利堂和罗德里戈·戈斯也来到了马德里。

但约维奇透露，去年离开马德里加盟尤文图斯的C罗才是他的偶像。

当被问及他最喜欢的皇马球员是谁时，约维奇说：“罗纳尔多，毫无疑问，还是个孩子的时候就是了。”

“现在我不会选择一个球员，因为我们现在都是队友。”

“我知道上赛季的皇马并没有度过一个最好的赛季，但希望明年会更好。”

“价格标签没有带来更多的压力，我还没有真正考虑过这个问题。我只是专注于我在球场上要做的事情。”

“我还没有机会和皇马的任何球员交谈。我想和卢卡·莫德里奇谈谈，希望我能在接下来的几天里做到这一点。”

约维奇证实了俱乐部主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯在他的亮相仪式上所说的关于他身穿马德里球衣睡觉的故事。

“是的，这是真的，这件球衣是一个家庭朋友送的礼物，”他补充说。“像很多孩子一样，我是马德里的球迷。”

在谈到将于周四公布的新签入的阿扎尔时，约维奇补充道：“他是一名出色的球员，是世界上最好的球员之一，和他一起公用更衣室将是一件很愉快的事。”

约维奇也相信他和皇马传奇球星本泽马一起踢球没有问题。

“当他来到皇马时，我才11岁，”约维奇在新闻发布会上说。