竞争警告 亨德森自信将是德赫亚的最大挑战者

前红魔守门员教练埃里克·斯蒂尔表示，目前租借到谢菲尔德联队的门将有意在老特拉福德担任主力。

大卫·德赫亚已经被警告他在曼联的位置可能很快就会受到威胁，埃里克·斯蒂尔说亨德森相信他可以成为红魔的一号门将。

西班牙国门现在仍然是老特拉福德的主力门将，他已经和曼联签订了一份新的长期合同。

亨德森虽然在租借谢菲尔德联队期间学习重要的英超经验，年仅22岁的他将有大把时间为他的球队效力。

他对自己的能力有着不可动摇的信念，并且已经表达了想要在自己的俱乐部有所突破的愿望。

前曼联守门员教练斯蒂尔相信亨德森有能力挑战德赫亚，他将在2020年回到曼彻斯特，届时他将有一个首发位置。

“他拥有你需要的所有身体素质。”斯蒂尔说。

“加上他的自大和自信。他认为自己是曼联德赫亚最大的挑战者，我喜欢这样。尽管他现在不在俱乐部。”

“我对此没有问题。他正在做正确的事情，并在一家不错的俱乐部获得经验。他还是个年轻的守门员。彼得·舒梅切尔直到28岁才来到老特拉福德。大卫·德赫亚是19岁或20岁的例外。我已经私下跟迪安说过了。他还是个年轻的守门员。”

“如果你和我一样了解迪安，他会怎么思考，‘理查德·哈蒂斯(曼联的一线队守门员教练)和奥莱·贡纳尔(索尔斯克亚)，请继续把你的球探派到谢菲尔德联。’”

“他知道有人在留意他。他知道自己需要什么。德赫亚签署了他的新协议。俱乐部里有一些优秀的守门员。塞尔罗梅罗很有天赋，而李·格兰特是一个很好的一线队门将。”

“但理查德·哈蒂斯会问，‘谁会挑战德赫亚？’我相信迪安会认为他可以成为曼联的第一。”

亨德森的目标不仅仅是在曼联扮演一个重要的角色，这名前英格兰U21国门在第一次进入索斯盖特的球队后，也将挑战三狮军团的高级荣誉。

斯蒂尔补充道：“迪安想成为英格兰主力门将。”

“我非常信任他。英超联赛中有七名英格兰门将。一个非常好的团队。”

“但是他已经通过了英格兰的训练。我们有一群优秀的年轻球员，他们将继续为加雷斯带来令人头痛的选择问题。”

“迪恩只需要脚踏实地。达伦沃德有很好的守门员教练。教练也绝对不会让他过度膨胀。他在一个很好的俱乐部。”