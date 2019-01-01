站在人墙里却躲球 枪手球迷炮轰扎卡

在阿森纳输给水晶宫的比赛中，穆斯塔菲是背锅侠，而在输给狼队后，背锅的轮到扎卡。

在输给狼队的比赛中，扎卡的表现乱作一团，所有时机都出错。

在客场以1比3输给狼队意味着阿森纳的前四希望受到了重大打击。俱乐部的球迷们很快就注意到了他们在这个难忘的莫里纽克斯之夜经历了什么。

他们指出了崩溃开始的那一刻——公平地说，他们对此并不满意。狼队在第28分钟取得领先，鲁本·内维斯的任意球直接破门。

但是如果仔细观察，也许阿森纳可以做更多的工作来阻止球入网。

当球射入时，扎卡转身躲开了——社交媒体很快让他知道了这件事。

第三个进球扎卡同样需要背锅，一位球迷在推特上写道：“这又是来自扎卡的悲哀。我相信他也是第一个躲在人墙里的。厄齐尔也很可怜，但他认为他会因为我们的客场比赛而得到休息。”

另一位用户说：“扎卡绝对是人墙里的短板。要么准备好被球打脸，要么就别在里面。”

“如果你要躲避或转身，为什么还要待在人墙里呢?扎卡真的……？？？”一位愤怒的粉丝写道。

主帅乌奈·埃梅里选择再次支持他的球员。在2比3输给水晶宫之后，他拒绝批评他们，而且他不会抨击球队的防守。

他说:“我们失去了获得第四名的机会，但是我们也可以找回这个机会。我们在过去的两场比赛中输给了水晶宫和狼队，但在最后的三场联赛中我们有机会。总的来说我们很失望，但是我们需要关注整个赛季。我们需要为莱斯特城做最好的准备。这同样很困难，但希望我们能有所作为。”