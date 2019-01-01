突然失宠 乔·戈麦斯：每个球员都想踢球

这名22岁的后卫被认为是三狮军团的常规球员，但是在他得到机会之前，他必须回到利物浦的首发阵容。

乔·戈麦斯承认本赛季在利物浦缺少上场时间让他很沮丧，但他说他对加雷斯·索斯盖特将他排除在英格兰国家队之外的决定没有任何抱怨。

戈麦斯在揭幕战战胜诺维奇的比赛中踢了90分钟，但自从之后，他只短暂替补出场过一次。周三利物浦在联赛杯击败米尔顿凯恩斯的比赛中，戈麦斯松了一口气。

他被认为是英格兰队未来的首发球员，但他说他对索斯盖特在最近一次国际比赛中没有选择他并不怀恨在心。

“我不能怪他。”他说：“他对我说，他是一个出色的教练，但我必须明白，我必须像其他球员一样为我的俱乐部效力。如果你加入英格兰，你会被期待上场，所以我必须继续努力。每个球员都想踢球。这让我很沮丧。与此同时，我知道我们是欧洲冠军，小伙子们现在做得很好。向他们致敬。我所能做的就是埋头苦干。”

虽然他可能没有想到他本赛季的第二次首发会在9月下旬的联赛杯，戈麦斯觉得他必须把这场比赛当作一个机会，像其他任何比赛一样给人留下深刻印象。

“我们走得越远，我们当然就会踢得越多，所以我们必须这样对待它，我们希望可以复制我们的渴望。”他补充说：“你必须每天都去训练，保持积极的心态，因为当时机成熟时，你想得到公正的待遇。”

“如果你不能每天以同样的态度进行同样的训练，你只会在比赛时间上伤害自己，所以我必须每天都这样做，继续努力。我有一群优秀的小伙子要学习。很明显，维吉尔（范戴克）和乔尔（马蒂普），我和德扬（洛夫伦）也一直在互相推动，这是保留在利物浦的一部分。我想这是每个人的态度，这不仅仅是另一场比赛，所有的伙计都在家里休息。这是一场激烈的竞争，我们希望能走得更远。”