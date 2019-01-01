突发心脏疾病 足球界纷纷像卡西送上祝福

波尔图方面表示，这位37岁的前西班牙国脚在周三早上接受了紧急手术，目前状况良好。

星期三上午，卡西利亚斯突发心脏病。之后，足球界人士团结在了这位传奇门将周围。

波尔图证实，这名37岁的球员在周三的训练中突发心脏病，经过紧急手术后住院待观察。

这家葡萄牙俱乐部随后发表声明说，卡西利亚斯“情况良好，身体稳定，心脏问题已经得到解决。”

卡西利亚斯是他这一代球员中获得荣誉最多的球员之一，曾随西班牙赢得2008年欧洲杯、2012年欧洲杯以及2010年世界杯冠军。

在俱乐部层面，卡西利亚斯为皇家马德里赢得了5个西甲冠军，另外还有3个欧冠冠军。

为皇马效力16年后，卡西利亚斯于2015年离开皇马加盟波尔图，现在他已经在波尔图度过了4个赛季。

卡西利亚斯心脏病发作的消息迅速传开，这位西班牙人的前队友们和对手们都向他表达了良好的祝愿。

波尔图俱乐部：永远在一起！加油卡西！【加油表情】

瓦伦西亚俱乐部：希望卡西能够速度康复！快点好起来！

罗马俱乐部：在罗马向卡西发送很多爱意！【爱心表情】

拉莫斯：三个【祈祷表情】！

够力足球：希望卡西能够快速康复！

FIFA世界杯：冠军，希望你快点好起来！速速康复！【奖杯表情】【加油表情】

巴塞罗那俱乐部：坚强一些，卡西！给你我们最真诚的问候，希望你能快速康复！

贝尔：快些好起来！我的朋友！【祈祷表情】【加油表情】

厄齐尔：向波尔图俱乐部送上我最真诚的问候！希望一切都好！希望卡西快些好起来！【祈祷表情】

曼城俱乐部：加油，卡西！祝你早日康复！【拳头表情】

切尔西俱乐部：快快好起来，卡西！我们在切尔西的所有人都希望你能快速及彻底康复！【蓝色爱心表情】

小舒梅切尔：读到这个新闻的是会让人震惊了！卡西，我的朋友，希望你一切都好！

马竞俱乐部：献上最好的祝福！祝你快速康复！

大卫·席尔瓦：加油，队长！【力量表情】

多特蒙德俱乐部：我们祝福卡西能够快速地、成功地康复起来！一个真正的竞争者和运动员！【黄色爱心表情】

博阿滕：卡西，希望你快些好起来！【期待表情】

米尼奥莱：最伟大的门将之一，坚强一些！

普约尔：加油，伙计！【爱心表情】【加油表情】