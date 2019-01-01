穆里尼奥：C罗50岁的时候能在传奇赛上大杀四方

这位前皇家马德里和曼联主帅赞扬了他的同胞的能力。

何塞·穆里尼奥称赞克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是一个“现象”，并希望他的葡萄牙同胞继续进球直到50岁。

这位五次金球奖得主已经证明了自己是历史上最优秀的球员之一。在最近的一场比赛中，他又为国家队贡献了4粒进球，34岁的他在160场国家队比赛中攻入93球。

C罗在俱乐部的职业生涯中也突破了600球大关，而且没有任何放缓的迹象。

穆里尼奥相信这位杰出的同胞永远不会失去这种渴望，即使在他离开赛场很久之后，他依然会让后卫胆颤。

“克里斯蒂亚诺的表现并不让我惊讶，”穆里尼奥告诉Canal 11：“34岁时，他仍是一名顶级球员，在顶级球队踢球，有最高的抱负。这并不让我感到惊讶，因为他是一个研究基因和心理的案例。他是一种现象，他只想着赢球，并且做得越来越好。这就是为什么我对他所做的一切并不感到惊讶。”

“当他50岁的时候，他将待在家里，国际足联将邀请他参加一场传奇比赛。他将参加比赛并进球。我相信会是这样的。”

穆里尼奥过去曾与C罗共事，这位前切尔西和曼联教练曾在2010年到2013年间执教皇马三年，当时这位创纪录加盟的皇马球星正处于巅峰状态。

穆里尼奥认为他在伯纳乌的时光是他执教生涯中最快乐的时光。

他补充道：“皇家马德里是我最好的经历，因为我作为一名教练，从我的职业生涯和生活中学到了很多。这是我职业生涯中最美好的记忆，太棒了。”

穆里尼奥在马德里找到了一个非常适合他的位置，因为他的任务是把巴塞罗那从西甲的霸主地位上赶下来。

他实现了这一目标，2010-11赛季国王杯的胜利奠定了基调。

穆里尼奥说：“他们在皇马要求我做的事情符合我的性格。他们告诉我，西班牙最好的球队来自另一边，他们正在压倒我们，我们必须扭转局面。我们必须阻止巴萨击败我们，这就是为什么在梅斯塔利亚的决赛所赢得的是我赢得的最重要的奖杯。从那时开始，一切都不一样了。我们赢得了联赛冠军、超级杯冠军，但没有什么能比得上国王杯决赛，不幸的是，连续三年的欧冠半决赛我都没有赢。”