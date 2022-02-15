穆里尼奥：关于我和球员冲突的新闻是假的 他们喜欢我的工作方式

穆里尼奥表示关于罗马更衣室爆发冲突的报道是彻头彻尾的谎言，他坚称球员们对自己的执教方式很满意。

上周，罗马在意大利杯中0-2被国米淘汰，哲科的桑切斯的进球帮助国米轻松取胜。

赛后有报道称穆里尼奥在更衣室炮轰了自己的球员，称他们缺乏勇气，没种，并表示一些球员应该去踢意丙联赛。

穆里尼奥并没有证实自己向球员们说了什么，但他表示球员们依然完全支持自己，而且他不会改变执教风格。

穆里尼奥说道：“从我听到的故事来看，一些人或许会期待我带着黑眼圈和肿胀的脸来到发布会上，毕竟我应该被球员们打了很多拳，这些报道是彻头彻尾的谎言。”

“关于我和球员们爆发冲突的报道是假的，我们在赛后进行了谈话，分析，并解决了错误，这就是我工作的方式。”

“球员们和我说他们对我的工作方式满意，我们之间没有秘密，我当着他们的面说我想说的话，我也邀请球员与我进行对话。”

“每个人都和我说不希望我改变，所以我和他们说我不会改变。你们说我在发泄挫败感，但难道你们认为我不该责怪伊巴涅斯、卡尔斯多普、曼奇尼或斯莫林吗？”

“现在问我关于接下来的比赛的问题，不然我就要走了。”

萨索洛主帅迪奥尼斯此前表示，罗马比萨索洛更有优势，因为红狼军团有技术更好的球员。但穆里尼奥对此并不同意，他说道：“萨索洛比我们更有技术，他们的后卫能从后场出球，我们的球员做不到。”

穆里尼奥在去年夏天成为罗马主帅，双方签约三年，但有消息称，由于成绩糟糕，他现在已经接近下课。

罗马在25轮过后排名第7，只剩下欧会杯一项荣誉可以竞争。