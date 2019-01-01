穆里尼奥：难追前四 下个赛季是不一样的故事

热刺再一次落后第四名三分，但是葡萄牙人对球队本赛季的雄心壮志很现实。

穆里尼奥承认托特纳姆热刺可能很快就会开始感受到追赶英超前四的影响，并相信下赛季的情况会有所不同。

托特纳姆热刺周四2-1反败为胜击败布莱顿，四天前他们在主场0-2负于切尔西。

在切尔西0-2负于南安普顿后，热刺再一次落后切尔西3分，但是穆里尼奥对他们进入前四的前景很现实。

穆里尼奥上个月接手热刺时落后欧冠区11分，他告诉记者：“我落后着12分开始。落后12分。”

“落后12分，你必须追赶12分——这已经是很多了。你可以告诉我，‘几天前你还是差3分，有机会为追平而努力’，你是对的。”

“但问题是，在追赶过程中，你不会总是赢，其他人也不会总是输。从12分、9分、8分到0分。差12分是非常困难的。现在差3分，我们必须设法到达那里。”

“当我们下赛季以同样的积分开始时，就是一个不一样的故事了。但就目前而言，这是困难的，球员们也感受到了。所以这并不容易，但我们要努力争取。”

在2006-07赛季的意甲联赛中，尤文图斯因为电话门丑闻而被降级，穆里尼奥补充道:“一些球队在赛季开始时的积分是负分，- 6分、-10分、- 8分。他们一直踢到赛季末，你可以看到他们是如何被减分影响的。”