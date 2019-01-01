穆里尼奥邀请热刺英雄球童参加球队赛前聚餐

这位15岁的少年在热刺战胜奥林匹亚科斯的比赛中登上了头条，他的梦幻一周将会变得更好。

若泽·穆里尼奥期待着与卡勒姆·海因斯一起享受一顿赛前大餐，这位球童在周二晚上热刺4-2战胜奥林匹亚科斯的比赛中，凭借敏捷的思维登上了报纸头条。

在穆里尼奥在热刺在主场处子秀中，当热刺继续扳平比分时，这名少年迅速跑到场边，将球传给右后卫塞尔日·奥里耶。

然后奥里耶将球传给卢卡斯·莫拉，巴西人的传中让哈里·凯恩完成破门，将比分变为2-2。

穆里尼奥在新闻发布会上确认：“他会来吃午饭，（周六）和小伙子们一起吃赛前餐。这是孩子快乐的日子，希望我们给他的余生留下了美好的回忆，对他来说太美好了。”

海因斯将在周六下午3点对阵伯恩茅斯的英超联赛开球前与球队会合，热刺希望在穆里尼奥的带领下继续他们的完美纪录。

15岁的时候，海因斯已经是热刺球童阵容中的元老级人物了，他在场边已经有6年的经验了——这是很有价值的经验，穆里尼奥在本周早些时候谈到了这一点。

“我喜欢像我这样聪明的球童，这个孩子今天很聪明。”赛后穆里尼奥告诉英国BT体育。“他阅读了比赛，理解了比赛，做出了重要的助攻，这对他来说是一个重要的时刻，他永远不会忘记。”

事实上，一些人推测他对海因斯的高度赞扬可能是为了鼓励热刺其他的球童们继续关注比赛中发生的事情。

由于他们拥有出色的边锋和进攻型的边后卫，热刺很可能会优先考虑边路的快速突破，而众所周知穆里尼奥喜欢反攻的风格。

在他自己的重大时刻之后，周二的主角海因斯承认，他太专注于自己的工作，以至于看不到自己努力的成果。

“这一切都有点超现实。”他告诉热刺官网：“我只是在做我的工作，我仍然不太相信发生了什么。我甚至没看到进球！我正忙着捡掉下来的球，这时我听到了欢呼声。我转过身，哈里正在庆祝。”