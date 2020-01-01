穆里尼奥：足总杯比赛用球太轻 就是一个沙滩球

在他的球队被迫重赛之后，热刺老板发出了一个不同寻常的抱怨。

若泽·穆里尼奥表示，在足总杯对阵米德尔斯堡的比赛中，热刺使用的足球“太轻了”，就像一个“沙滩球”，尽管他坚称这不是他的球队未能取胜的原因。

在阿什利·弗莱彻下半场开场五分钟为米德尔斯堡首开纪录后，热刺需要卢卡斯·莫拉扳平比分以赢得重赛机会。

赛后，穆里尼奥表达了不同寻常的不满，他说足总杯的用球和英超联赛的用球有明显的不同，这影响了他的球队的控球能力。

“我认为这是一个沙滩球。太轻了。我不认为这对球员有帮助。但这不是借口，”他告诉英国电信体育。

葡萄牙人也感到愤愤不平，因为他觉得如果弗莱彻越位的话，他的进球将被判无效，但是VAR技术并没有在河畔球场到位。

“是的，因为米德尔斯堡的进球是越位。VAR会做出越位的决定。”穆里尼奥补充道：“（今天的）裁判不是200英里外办公室里的某个家伙。”

回顾整场比赛，穆里尼奥承认球队在没有受伤的哈里·凯恩的情况下缺少攻击力，孙兴慜和卢卡斯在他缺席的情况下首发。

然而，穆里尼奥表示，第56分钟塞尔索和拉梅拉的出场帮助球队在下半场的比赛中控制了局面。

“当我们0-1落后的时候，我们没有前锋，也没有足够的力量去攻击他们身体和意志都强大的防线，那一刻我有一种‘我们有麻烦了’的感觉。”他告诉BBC体育：“但随后所有人都做出了反应。我有反应。孩子们有反应。”

“吉奥瓦尼·洛塞尔索和埃里克·拉梅拉给了我们很多帮助。如果非要有一支球队赢的话，那一定是我们，因为我们有那么多机会。我们轻易地错过了最后的机会。”

“我们知道他们的踢法，给前锋长传。因为我们没有前锋，我想让孙兴慜和卢卡斯有机会作为一对更有活力的双前锋搭档一起踢球——不同于哈里·凯恩。但是拉梅拉和洛塞尔索给了我们更多的球。我们在最后20分钟踢得很好，我们只是错过了第二个进球。”

这场平局意味着热刺的赛程又多了一场比赛，穆里尼奥承认这并不理想。然而，他坚持说他宁愿以重赛的形式有第二次机会，也不愿被早早淘汰。

“我们想赢，但我们知道这很难。”56岁的他说：“我们设法把比赛带到我们的主场。这是一场我们不需要的比赛，我们的阵容短缺，有很多问题，但这是一场主场比赛，我们必须全力以赴。”

“这只是我们的第三轮，也是我们的第一轮。我们可能会像其他一些英超球队一样在这个时候出局。每场比赛都很难。”

“英冠球队越来越接近英超球队的水平。你可能会把英超球队和英冠球队搞混。我想要更多，但我不能说我很失望。”