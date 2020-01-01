穆里尼奥：赫伊别尔能力非凡 热刺可能会输给任何球队

这位热刺主帅表扬了近期表现出色的新援霍伊别尔，并认为目前的英超争冠形势并未改变，热刺可能会输给任何对手。

热刺在周日的北伦敦德比中战胜了死敌阿森纳，他们的主帅何塞·穆里尼奥在赛后称赞球队中场赫伊别尔是一位“非凡的球员”。

孙兴慜和哈里·凯恩在北伦敦德比中再次联手，帮助帮助热刺2-0战胜了对手，成功让球队继续占据英超联赛的榜首位置。

赫伊别尔今年8月从南安普顿转会而来，根据此前的报道，他的转会费仅为1500万英镑以及一些浮动条款，不过他依旧在新赛季开始后成为了阿森纳阵中的关键球员。

其他球队

这名中场球员贡献的触球次数(61次)、传球次数(44次)、成功传球次数(35次)、对方半场传球次数(15次)和拦截次数(3次)比热刺其他球员都要多。

赫伊别尔的表现赢得了主教练穆里尼奥的赞扬，这名25岁的球员还贡献了热刺唯一一次射正。

“首先，皮埃尔·赫伊别尔非常聪明。他对比赛的阅读很透彻，他总有一天会成为一名教练，这是肯定的。”穆里尼奥在新闻发布会上表示。

“他总是问我们为什么要这样做，为什么要那样做，这让人很头疼。在球场上，他很好地解读了比赛的形势，他周围的人一他的影响下也踢的很紧凑，他们也成功理解了比赛。”

“他的身体非常非常强壮，技术上他比人们想象的要好得多。因为有时人们认为技术上好的人是那种能够用脚后跟做球的人。脚下技术出色的人会做出很棒的事情。简洁即天才，但这不是我说的话。这些话来自于三四十年前的教练们，而赫伊别尔就是这样的天才。”

“这家伙对球的处理非常简单。我认为他是一个非凡的球员。恭喜你，利维先生(热刺主席)。”

在中场球员中，在本赛季的英超联赛中，只有曼城的罗德里的传球比赫伊别尔更成功，746对706。

赫伊别尔在对手半场的成功传球排名第四，为341次，虽然他创造的5次传球机会低于罗德里的11次，但他创造了2次绝佳的传球机会，而西班牙人的次数则为0次。

他帮助热刺在对阵曼城、切尔西和阿森纳的比赛中拿到了7分，这似乎增加了他们夺冠的机会。

热刺在英超也保持了四场不失球，穆里尼奥呼吁他的球队继续保持他们的状态。

“我们可能会输给任何一支球队，尤其是在英超，我们可能会输给任何球队。我们可能会在任何球场迷路，任何球队都可以到新白鹿巷打败我们，”他如此表示。

“当然，人们可能预计我们过去三场比赛只能拿到3或4分，或者拿到6分，输掉一场。而现在，我们拿到了7分。”

“我们在对非凡球队的比赛中没有失球。当然，我们正处于一个很好的时刻，球队在精神上也很强大，但你知道，在争冠方面实际上一切都没有改变。”