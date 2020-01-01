穆里尼奥质疑VAR：导致丢球的界外球200%是我们的

周六热刺0-1不敌英超领头羊，这让主教练很是沮丧。

穆里尼奥说他对周六热刺0-1输给利物浦的比赛中的VAR使用感到困惑。

利物浦在上半场通过罗伯托·菲尔米诺打进了决定性的一球，VAR介入检查亨德森是否有在进攻过程中手球。

热刺抱怨导致这个进球的界外球应该是属于他们的，因为看上去是塞尔日·奥里耶将球踢在萨迪奥·马内的腿上，然后球才出了边线，但是这个进球没有被判无效。

“我没有看重播。我看到的是导致进球的那个界外球200%是我们的。”穆里尼奥告诉BBC体育：“因此我被VAR搞糊涂了。”

“这是足球。有时候你得到的比你应得的多。有时你得到的更少。在这种情况下，我们应该得到一些东西，却什么也得不到。”他说：“这是世界上最好的球队，在这个困难的时刻，在这个赛季最困难的时候，在伤病的情况下，面对一支球队。当我们试图改变和制造问题时，小伙们表现得棒极了。”

他继续对热刺电视台说：“除了结果，我认为有很多积极的东西，但有时足球是残酷的，今天就是其中之一。小伙们付出了一切，利物浦除了是一支出色的球队外，今天他们可以说是一支幸运的球队。”

“我们创造了机会，当我们觉得比赛完全在掌控之中时，我们就开始创造机会。当比赛变得破碎的时候，利物浦会杀死对手，我们从来没有让这种事情发生，我们非常非常坚决。然后我们觉得我们必须和像埃里克·拉梅拉这样的球员一起努力，他已经有三四个月没有首发了。”

“我们投入了所有的东西，一场梦幻般的努力和出色的个人表现。对于一些球员来说，这是他们自我加盟以来最好的表现。当然，表现得很好。我们做了力所能及的事。我认为我们应得的不应该只是挫折，但我为小伙们感到骄傲。”

“比赛中唯一让人沮丧的是我们在界外球上丢了球，昨天我们花了半个小时来防守界外球。我不知道小伙们是否因为我们的界外球变成他们的而感到失望。我不知道是否有几秒钟的时间（球员们认为）‘这是我的球，现在却是对方的界外球’。但这是一个有点沮丧，除了这些，其他都是美妙的。”

“在没有前锋的情况下，我们成功地创造了局面，并攻到了非常有威胁的地方。”