穆里尼奥质疑拉什福德进球能力 基恩表示认同

曼联前锋的最佳位置仍在争论中，前主教练穆里尼奥说他的进球数字不足以让他成为射手。

曼联前锋马库斯·拉什福德的中锋能力再次受到质疑。

拉什福德见证了他在老特拉福德的角色随着他在俱乐部的时间而改变，这位英格兰国脚在前锋和边锋之间来回转换。

这位21岁的球员在索尔斯克亚的带领下一直是锋线主力，在2019-2020赛季的7场比赛中打入3球。

尽管如此，拉什福德能否打进足够多的球来成为曼联的真正9号一直是个问题，前主教练穆里尼奥也是周日质疑拉什福德的人之一。

“我不是说他不可能成为9号，他可能是一个危险的9号，特别是如果对手不务实，不接近，给攻击留下空间。”穆里尼奥告诉天空体育：“但曼联在正常情况在老特拉福德遇到的对手都会关上大门，摆大巴，摆双层大巴，但他不是一个背对球门的前锋。他不是射手，他没有像中锋那样打进那么多球。所以我认为从球队的角度来看，你会希望他每个赛季打进10-12球。他非常专业，他为球队效力，他理解你从防守的角度告诉他要做什么。在边路踢球，他可以是一个很好的球员，也许比踢9号的时候更好。但他觉得自己是9号，我认为俱乐部和教练都觉得他是9号。”

前曼联中场罗伊·基恩同意穆里尼奥的观点，他说：“我同意你给拉什福德扣的帽子。你不能每星期都惯着他。他不是那种类型的前锋，他没有那种身体状态。”

在周日0-2负于西汉姆联的比赛中，拉什福德受伤了，曼联很可能将在一段时间内都无法派他上场。球队锋线的深度将会受到考验，因为他们没有引进卢卡库的替代者。由于安东尼·马夏尔也受伤了，17岁的梅森·格林伍德可能会被迫在接下来的几场比赛中为曼联发挥重要作用。