穆里尼奥：说萨拉赫是我卖的？萨拉赫还是我买的呢！

穆里尼奥再次抨击了那些批评他在执教切尔西期间卖掉萨拉赫的人，坚称“这完全是一个错误的想法”。

穆里尼奥在2014年从瑞士巴塞尔以1400万磅将萨拉赫带到切尔西，但是他未能在斯坦福桥站稳脚跟。

萨拉赫随后被租借到佛罗伦萨，然后在2016年夏天被卖给罗马。在意大利度过了一个强劲的赛季后，萨拉赫加盟利物浦，目前已为红军出场82次，攻入61球，成为世界上最致命的攻击手之一。

自从萨拉赫在克洛普的带领下迅速崛起，穆里尼奥就被贴上了“愚蠢地认为埃及人不够好”的标签。最近穆里尼奥再次反驳了这个观点。

在周四接受拜因体育采访时，穆里尼奥坚持说:“我错过了萨拉赫，但很多流传的事情都不是真的。”

“人们试图认定我就是卖萨拉赫的教练，然而我就是买萨拉赫的那个教练。那完全是错误的想法。我们切尔西踢巴塞尔的时候，他还是个孩子。我分析了很长时间，我爱上了那个孩子。我买下了那个孩子，我推动俱乐部买下了他。当时我们有很棒的攻击型球员——阿扎尔和威廉，但我告诉他们买下那个孩子。”

“他那时更像是一名内切的边锋，而不是像现在这样的前锋。他只是一个迷失在伦敦的孩子，迷失在一个新世界。我们希望他变得越来越好，但他更多的是想踢球，而不是等待。”

“我们决定把他租借到意大利，那里的足球有战术有对抗。佛罗伦萨是一支没有争冠压力的好球队，但是是俱乐部决定出售他的，不是我。”

“我买了他，没有卖他。我和他的关系过去和现在都很好。我认为他并不后悔那次转会，因为一切都很顺利，进展也很顺利。他渴望每周都能踢上球。”