穆里尼奥解释为何换下戴尔：一切为了团队

英格兰国脚在球队两球落后成了牺牲品，他的教练承认这是一个艰难的决定。

若泽 ·穆里尼奥透露了他为什么在热刺主场4-2击败奥林匹亚科斯的上半场替换了埃里克·戴尔。

在周二的B组比赛中，埃尔·阿拉比-和塞梅多在比赛早段就连进两球，戴尔在比赛刚开始29分钟就被埃里克森换下，当时热刺以0-2落后。

早期的改变最终得到了回报，上赛季的亚军上演逆转，拿到了进入欧冠16强所需的3分。

但是主教练穆里尼奥很快就公开向戴尔道歉，因为在开场半小时内就牺牲了他。

“我在更衣室里做的第一件事就是向戴尔道歉。这对一个球员来说从来都不容易，对教练组来说也一样。

“这是为了团队，我们需要一个不同的解决方案。我们0-2落后，他们关闭得很好，我需要一个德勒·阿里身边增加一个人。这是戴尔和哈里·温克斯之间的一个艰难的决定。他们能理解，埃里克也能理解，但现实从来就不是一件容易的事，要说清楚，这是团队的事，不是个人的事。我考虑过让一个中后卫下场，让埃里克防守。”

亚辛·梅里亚的一个糟糕的失误给了阿里一个进球，让热刺在半场结束前追回一球，他们在下半场有了更好的表现。

哈里·凯恩打进两球，奥里耶也打进一球，热刺连续第三个赛季进入16强。

“我们已经取得了晋级下一轮的资格，这对我们俱乐部和球迷来说都很重要。”穆里尼奥说：“这很困难，他们是一支很好的球队，组织得很好，他们打击了我们的自尊和自信。我没想到我们的队员在主场会有这种压力，他们在过去几个月里没有取得最好的成绩。”

当被问及他在中场休息时对队员们说了什么时，这位两届冠军补充道：“那段时间很难熬。我告诉他们要保持冷静，保持信心，相信自己，而不是改变或战术性的谈话。”