穆里尼奥解释为何执教曼联时住酒店：不想打扫
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穆里尼奥在周三晚上回到老特拉福德之前，解释了为什么他作为曼联主教练时住在洛瑞酒店。
在上个月从波切蒂诺手中接过热刺主帅一职后，穆里尼奥现在面临着与去年解雇他的曼联的重逢。比赛前，他被问及他在曼彻斯特不同寻常的生活状况，这被认为这是他在梦剧场工作时不开心的原因。
然而，穆里尼奥强烈反对这一说法，并迅速驳斥了这一说法。
“你知道我会多么不高兴吗？如果我一个人住在房子里，我会不开心的。”他说：“我得打扫，我不想。我得熨衣服，我不知道怎么熨。我要做饭，我要煎鸡蛋和香肠。这是我唯一能做的。
“我会很不高兴的。我住在一个很棒的公寓里，它不是房间。它一直是我的。不像过了一个星期我就得离开。不，是我的。我把所有的东西都放在那里，我有我的电视，我的书，我的电脑。那是一套公寓，上面写着‘请给我拿铁咖啡’或‘我不想下楼吃饭，请把我的晚餐端上来’。
“我和我的助手一起看足球比赛或工作，我会问他们：‘给我们带些食物来’。我什么都有，如果我一个人住在公寓里，就会困难得多。我很好，非常好。”
穆里尼奥带领热刺来到老特拉福德，在此之前，他在英超联赛中连续战胜了西汉姆和伯恩茅斯，这一结果使他的球队上升到了第六位。与此同时，曼联在过去的两场联赛中分别与谢菲尔德联队和阿斯顿维拉打平，使他们排在积分榜的第十位。
回顾他在老特拉福德的时光，穆里尼奥坚持说他不后悔。他说：“我学到了很多，我认为我现在是一个比以前更好的教练。”