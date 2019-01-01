穆里尼奥解释为何执教曼联时住酒店：不想打扫

虽然有人说他在老特拉福德的不愉快是由于他不寻常的生活状况造成的，但是这位热刺的新主帅强烈反对。

穆里尼奥在周三晚上回到老特拉福德之前，解释了为什么他作为曼联主教练时住在洛瑞酒店。

在上个月从波切蒂诺手中接过热刺主帅一职后，穆里尼奥现在面临着与去年解雇他的曼联的重逢。比赛前，他被问及他在曼彻斯特不同寻常的生活状况，这被认为这是他在梦剧场工作时不开心的原因。

然而，穆里尼奥强烈反对这一说法，并迅速驳斥了这一说法。

“你知道我会多么不高兴吗？如果我一个人住在房子里，我会不开心的。”他说：“我得打扫，我不想。我得熨衣服，我不知道怎么熨。我要做饭，我要煎鸡蛋和香肠。这是我唯一能做的。

“我会很不高兴的。我住在一个很棒的公寓里，它不是房间。它一直是我的。不像过了一个星期我就得离开。不，是我的。我把所有的东西都放在那里，我有我的电视，我的书，我的电脑。那是一套公寓，上面写着‘请给我拿铁咖啡’或‘我不想下楼吃饭，请把我的晚餐端上来’。

“我和我的助手一起看足球比赛或工作，我会问他们：‘给我们带些食物来’。我什么都有，如果我一个人住在公寓里，就会困难得多。我很好，非常好。”

穆里尼奥带领热刺来到老特拉福德，在此之前，他在英超联赛中连续战胜了西汉姆和伯恩茅斯，这一结果使他的球队上升到了第六位。与此同时，曼联在过去的两场联赛中分别与谢菲尔德联队和阿斯顿维拉打平，使他们排在积分榜的第十位。

回顾他在老特拉福德的时光，穆里尼奥坚持说他不后悔。他说：“我学到了很多，我认为我现在是一个比以前更好的教练。”