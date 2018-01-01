穆里尼奥要对我负责！卡卡：在皇马困难总围着我转

巴西人在来到伯纳乌之后并没能成为常规首发，时任皇马主帅的穆里尼奥更倾向于把厄齐尔放在名单当中。

前巴西球星卡卡认为，穆里尼奥要对他在皇马的失意之旅负起一定的责任。

这位金球奖得主在2009年从米兰来到白衣军团，6500万欧元的转会费使他成为了当时世界足坛身价第二高的球员，仅次于皇马传奇齐达内的7500万镑。

但受伤病困扰，卡卡在伯纳乌的起步并不算理想。而当他终于恢复健康后，穆里尼奥取代佩莱格里尼成为了皇马新帅。葡萄牙人显然对于卡卡缺乏青睐，他更愿意选择厄齐尔作为攻击性中场。

卡卡相信，伤病和主帅的弃用共同断送了他在皇马的成名之路。

他告诉SporTV：“在皇马，问题始终不断。首先是因为伤病，第一年我就遇到了臀部问题，我努力参加了世界杯，但随后我又出现了内收肌的伤情。”

“世界杯之后，我的膝盖经历了手术，我又修养了6个月。当我回归球场的时候，我遇到了穆里尼奥。”

“首先是身体问题，后来又是主帅在球员上做出的选择。我花了三年希望取信于穆里尼奥，让他给我机会。但这就是他的选择，这不在我的控制之内。”

不过再回过头来看两人的分歧时，卡卡表示他已经能够理解并原谅穆里尼奥将他排除在首发之外的做法。

“我们之间没有问题。我曾前往曼市参加一场慈善赛，我住进了穆里尼奥所在的酒店，我们聊了2个小时。”

“一些问题上我们存在误会，因为我坚信我必须上场，而他却不这么想。不过这都是建立在尊重对方的基础上的分歧。”

“我从没有告诉过他‘我要离开这里’，也没有在媒体面前抱怨过。我告诉他‘这是你的选择，但我想你可以做出其他选择，因为我认为我必须得到机会去比赛。现在你必须给出答案。”