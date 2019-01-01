穆里尼奥：离开曼联之后我已经拒绝了三份工作

这位一向直言不讳的主教练表示，自从离开老特拉福德以来，他的仰慕者并不少，但他拒绝透露那些受挫的追求者的名字。

穆里尼奥声称，自从离开曼联后，他已经拒绝了三家俱乐部的邀请。

葡萄牙主帅上个月被解除了在老特拉福德两年半的职务。

英超联赛的不利结果和更衣室的恶化气氛都是导致他被解雇的原因，而在临时继任者索尔斯克亚的带领下，曼联的成绩有了明显的改善。

与此同时，穆里尼奥对他的下一个目的地守口如瓶，只是说他希望在合适的时候回到“顶级”足球的舞台。

但是他坚持表示他目前是一名电视评论员，目前没有出现在教练席上并不是因为缺少工作机会。

“首先，我对这三周的时间很高兴。”这位前皇马和国际米兰主帅在担任亚洲杯的评论员时接受采访说道。

“我很高兴这次经历。我将拥有一些通常情况下我太会有的经历。”

“但我了解我自己，我知道，到3月底，我的幸福会让我有点挣扎。”

“我知道我的本性。我的下一步行动？我不知道。还需视情况而定。”

“我会分析一些事情。我不想谈这个，但我已经拒绝了三个选择。”

“因为我觉得这不是我想要的。所以我会在这方面保持冷静。”

“我拥有的时间越多，也能准备得越好。”

穆里尼奥的突然空窗激起了人们对他的前两家俱乐部——皇家马德里和国际米兰的兴趣，这两家俱乐部都努力在当前的赛季中保持稳定的状态。

葡萄牙国家队也被认为是这一特别人选的一个选择。如果长期担任巴西国家队主帅的费尔南多·桑托斯选择在欧足联国家联赛结束后退休的话。