穆里尼奥看好梅西战胜利物浦：他一直是特殊的

葡萄牙教练支持这位五次金球奖得主在欧冠半决赛对阵利物浦的比赛中发挥作用。

在周三巴萨与利物浦的比赛前，前皇家马德里和曼联主帅穆里尼奥赞扬梅西“一直都很特别”。

这两家俱乐部的欧冠四强淘汰赛第一回合在诺坎普碰面，争夺在欧冠决赛中对阵热刺或阿贾克斯的席位。

巴萨在上一轮比赛中以总比分4-0淘汰了曼联，而红军在两回合比赛后则以6-1击败波尔图晋级。

梅西在对阵红魔的比赛中表现出色，在主场3-0的比赛中攻入两球，本赛季他的总体表现表明利物浦很难让他在比赛中保持沉默。

阿根廷人凭借34粒西甲进球领跑金靴奖，他还在杯赛上打入12粒进球，在上场的44场比赛里交出了以上的成绩单。

穆里尼奥曾在执教皇马期间与梅西斗智斗勇，他预测梅西将带领巴塞罗那队进入2015年以来的首个欧冠决赛。

“我想说的是，巴萨没有梅西，利物浦是大热，但是有梅西，梅西就是梅西，”葡萄牙人在“与何塞·穆里尼奥在边线上”的节目中说道。

“我并不是说梅西是这里(本周)的特别之人，因为他一直都是特别之人。

“他在对曼联的比赛中进了两个球……他一直都可以在一场比赛上打进两粒进球。”

利物浦上个赛季打进了欧冠决赛，最终以1-3输给了皇家马德里，但这次他们想把去年的失败作为激励手段。

在2018年夏季转会市场加强了球队实力之后，克洛普策划了一场英超联赛冠军的挑战，以及在欧洲的另一场强劲表现，他的球队期待能在5月迎来两座奖杯。

当被问及他是否认为红军是一个更强大的球队时，穆里尼奥回答说:“我认为是的，他们(比上赛季)更好。”

然而，这位56岁的教练也警告说，尽管利物浦有明显的优势，但他们在对阵巴萨的比赛中仍然处于劣势。

“利物浦的实力，范迪克是非凡的，然后每一场比赛，好吧，不是每一场比赛，但是这里，这里，这里，不是这里，这里，这里，这里，这里，这里，这里，这里，这里，菲尔米诺，萨拉赫，马内，他们得分，得分，得分，一直在得分。”穆里尼奥补充说。

“告诉我，有哪一场比赛，萨拉赫、菲尔米诺和马内这三名球员都没有进球的。那是非常罕见的。”

“事实上，利物浦上个赛季踢了决赛，而在我看来，这个赛季他们进入半决赛的几率是50%。”