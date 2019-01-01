穆里尼奥看好梅西战胜利物浦：他一直是特殊的
在周三巴萨与利物浦的比赛前，前皇家马德里和曼联主帅穆里尼奥赞扬梅西“一直都很特别”。
这两家俱乐部的欧冠四强淘汰赛第一回合在诺坎普碰面，争夺在欧冠决赛中对阵热刺或阿贾克斯的席位。
巴萨在上一轮比赛中以总比分4-0淘汰了曼联，而红军在两回合比赛后则以6-1击败波尔图晋级。
梅西在对阵红魔的比赛中表现出色，在主场3-0的比赛中攻入两球，本赛季他的总体表现表明利物浦很难让他在比赛中保持沉默。
阿根廷人凭借34粒西甲进球领跑金靴奖，他还在杯赛上打入12粒进球，在上场的44场比赛里交出了以上的成绩单。
穆里尼奥曾在执教皇马期间与梅西斗智斗勇，他预测梅西将带领巴塞罗那队进入2015年以来的首个欧冠决赛。
“我想说的是，巴萨没有梅西，利物浦是大热，但是有梅西，梅西就是梅西，”葡萄牙人在“与何塞·穆里尼奥在边线上”的节目中说道。
“我并不是说梅西是这里(本周)的特别之人，因为他一直都是特别之人。
“他在对曼联的比赛中进了两个球……他一直都可以在一场比赛上打进两粒进球。”
利物浦上个赛季打进了欧冠决赛，最终以1-3输给了皇家马德里，但这次他们想把去年的失败作为激励手段。
在2018年夏季转会市场加强了球队实力之后，克洛普策划了一场英超联赛冠军的挑战，以及在欧洲的另一场强劲表现，他的球队期待能在5月迎来两座奖杯。
当被问及他是否认为红军是一个更强大的球队时，穆里尼奥回答说:“我认为是的，他们(比上赛季)更好。”
然而，这位56岁的教练也警告说，尽管利物浦有明显的优势，但他们在对阵巴萨的比赛中仍然处于劣势。
“利物浦的实力，范迪克是非凡的，然后每一场比赛，好吧，不是每一场比赛，但是这里，这里，这里，不是这里，这里，这里，这里，这里，这里，这里，这里，这里，菲尔米诺，萨拉赫，马内，他们得分，得分，得分，一直在得分。”穆里尼奥补充说。
“告诉我，有哪一场比赛，萨拉赫、菲尔米诺和马内这三名球员都没有进球的。那是非常罕见的。”
“事实上，利物浦上个赛季踢了决赛，而在我看来，这个赛季他们进入半决赛的几率是50%。”