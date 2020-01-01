穆里尼奥盛赞新人贝尔温：进球为好表现锦上添花

荷兰国脚在周日战胜曼城的比赛中发挥了重要作用，他在北伦敦的生活有了一个完美的开始。

热刺主帅穆里尼奥赞扬了一月份签下的斯蒂文·贝尔温，他在周日2-0战胜曼城的比赛中打进了自己的处子球。

荷兰国脚上周完成了一笔2500万英镑的转会，当时距离一月份转会窗口关闭还有两天。

在周日与英超冠军的比赛中，他直接进入了首发阵容，并立即产生了影响，在下半场中段，他在禁区内以一脚漂亮的凌空抽射破门得分。

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7分钟后，孙兴慜为热刺扩大领先优势，确保了这场胜利，使热刺上升到第五位。

回顾比赛结果，穆里尼奥特别表扬了他的新签约，但是他坚持认为他的进球只是这位22岁球员完美表现的一部分。

穆里尼奥告诉热刺官方网站：“这是一个处子秀的进球，为球队的良好表现锦上添花。除了进球，我认为他的表现非常好，非常强硬，非常成熟。

“我们在一周内努力工作。他星期二来找我们，所以他有一个完整的星期来工作，并尽可能快地了解我们想从他那里得到什么。

“对阵凯尔·沃克这样的强敌，这是一场非常强硬的表现，但随后他聪明地出现在其他区域，试图给曼城制造一些麻烦。防守方面，非常清楚自己的位置，保护区域，覆盖空间。所以非常非常好，当然这个进球是一个漂亮的进球，对我们来说非常重要。”

守门员雨果·洛里在上半场扑出了伊尔凯·京多安的点球，他也对贝尔温在俱乐部的快速适应留下了深刻的印象。

“多么好的进球，多么好的开始。”法国国脚说：“从一个不同的联赛进入英超的强度并不容易，在对阵曼城的比赛中首发，他做得很好，他很果断。”

“这将帮助他进入球队，进入俱乐部，甚至与这里的球迷的关系在未来会更加密切。但他不能以更好的方式开始了。”