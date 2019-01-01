穆里尼奥盛赞姆巴佩：和他交手时 你会感到害怕

这位20岁的法国国脚是巴黎本赛季的最佳射手，在各项赛事中打进8球。

穆里尼奥将“非常特别”的巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩与巴西传奇球星罗纳尔多相提并论，声称这两名球员让对方教练“害怕”。

姆巴佩打进了他本赛季的第五粒联赛进球，而他的球队在周五与第戎的比赛中令人震惊地以1-2落败，而就在一周前，他刚刚在与布鲁日的比赛中上演了欧冠帽子戏法。

穆里尼奥无法不对这位20岁的球员产生深刻的印象，因为他将继续在顶级联赛中建立自己的职业生涯。

“姆巴佩的能力令人难以置信，”穆里尼奥说。“他的踢球风格，他在足球比赛中的表现，真的很特别。

“你必须非常特别，有独特的品质(在足球中)。当你看到他的特质的特殊性时，你会发现他和其他球员是不同的。”

“在我的记忆中，唯一可以与之相比的球员是罗纳尔多·纳扎里奥。他们是有独特实力的球员。当你和他们比赛时，你会害怕。”

上赛季姆巴佩攻入33粒联赛进球，成为法甲最佳射手，击败队友卡瓦尼和内马尔，并帮助巴黎圣日尔曼夺得了第8个联赛冠军。

这名法国前锋本赛季以同样的方式开始，在过去的四场比赛中，他在所有比赛中都进了七球。

他被选为最佳国际足联球员奖的第六名，并在今年早些时候被提名入选国际足联最佳阵容。

穆里尼奥补充道：“我和基里安在国际足联的最佳球员的颁奖仪式上谈了三分钟。当他和我说话时，他也在和我的两三个朋友说话。他和每个人说话都很朴素，给人受过良好的教育的感觉。”

今年夏天，姆巴佩有可能离开巴黎，在上个转会窗口中经历了漫长的追求后，皇马仍然希望得到他。

最近，据报道尤文图斯和利物浦都对这名炙手可热的前锋表现出了兴趣。

尽管本赛季已经输掉了三场联赛，但法甲冠军仍然以七分的优势领先排在积分榜第二的昂热。

他们在上个赛季只输了5场联赛，但是他们仍然在争取三连冠的道路上走得很好。