穆里尼奥：狼队有能力挑战前六位置 英超没有轻松的比赛

热刺主帅强调英超并没有轻松的比赛，并认为狼队有可能赛季赛季结束时处于积分榜前六的位置。

穆里尼奥表示，尽管托特纳姆热刺在最近与其他六巨头俱乐部的比赛中遭遇了一系列的困难，并强调实际上对阵所有英超俱乐部的比赛实际上都不轻松。

热刺在周三与英冠球队斯托克城的比赛中锁定了自己在卡拉宝杯半决赛中的席位，这也意味着在近期经历了一系列的英超失利的情况下，他们重新找到了胜利的感觉。

接连输给联赛卫冕冠军利物浦和同为冠军争夺者的莱斯特城之后，热刺已经从积分榜第一的位置滑落到了第六名，而击败他们的这两支球队则分别占据了英超联赛第一和第二的位置，这一切都进一步削弱了热刺的夺冠野心。

其他球队

托特纳姆热刺在11月底和12月初连续在对阵曼城、切尔西和阿森纳的比赛中砍下7分，而在接下来即将到来的一系列比赛中，他们在理论上会占据一定的心理优势，并降低对手的士气。

但是在周日与狼队的比赛之前，穆里尼奥淡化了英超联赛中有轻松对阵的说法，同时指出努诺所执教的狼队本赛季有可进入前四的可能性。

“我相信狼队可以挑战成为积分榜前六名，”葡萄牙人表示。“但是在这个联赛中一直保持连续性的胜利是非常困难的，因为这里的每一场比赛都是非常困难的。”

“前一段时间我们一直在与传统六巨头进行比赛，我们大部分都取得了胜利。而在此之后，有些人就开始说现在我们的赛程容易些了。”

“但哪一场比赛是简单的呢?对阵狼队，还是对阵富勒姆和阿斯顿维拉更容易?这些比赛都不容易。我们应该位我们现在所处的位置感到高兴，而不是难过，因为我相信这是一个很出色的联赛，我相信是的。”

“我们需要的是去赢下接下来的三场比赛，然后再考虑更之后的三场，接下来是又一个三场。我不知道我们最终能拿到多少联赛积分，那么我只能告诉你，我并没有考虑过这一问题。我们一直说的是，一场一场踢比赛并且去抱着必胜的目的。”

热刺将在节礼日的比赛中失去洛塞尔索，但是穆里尼奥希望队长哈里·凯恩能够在接下来所有的比赛中都能够登场。

凯恩在周中对阵波特球队的比赛中首发出场，他需要再进一个球才能成为继迈克尔·欧文、弗兰克·兰帕德和韦恩·鲁尼之后连续七届在英超联赛中取得两位数进球的第四位英格兰人。

“洛塞尔索肯定无法康复，”穆里尼奥表示。“我真的不知道他需要伤停多久，不过他不会在圣诞节和新年期间踢球，这一点是可以肯定的。”

“我希望哈里·凯恩在接下来的所有比赛中都能够登场。下一场比赛将在星期天进行。我相信像他这样工作出色、职业生涯良好的球员，已经准备好对阵狼队的比赛了。”