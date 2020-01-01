穆里尼奥：热刺赐予保持耐心与冷静 阿森纳是强劲对手

这位热刺主帅认为舒服不能被现有排名冲昏头脑，赐予保持冷静和耐心，并表示下一场比赛的对手阿森纳实力强大。

穆里尼奥警告说，在本周末的北伦敦德比之前，托特纳姆热刺必须保持“耐心和冷静”。

如果热刺能在周日主场战胜宿敌阿森纳，他们将重返积分榜榜首。

在少赛一场的情况下，穆里尼奥的球队落后领头羊切尔西一分，他们目前拥有整个联赛最好的防守记录，在已经进行的10场比赛中，他们只丢了9球。

其他球队

热刺自首个周末输给埃弗顿以来，还没有在顶级联赛中遭遇过失败，他们六胜三平的战绩让球迷们感到更加乐观。

穆里尼奥在带领球队在2020-21赛季取得了如此令人印象深刻的开局后，有消息表示他将结束这家伦敦劲旅对奖杯的长期等待，但是葡萄牙人并没有被他的球队目前的较好状态冲昏头脑。

“如果外面的讨论是积极的，我们必须要有耐心和冷静，不要激动，”这位57岁的战术家告诉天空体育。“如果谈话是消极和批评的，我们也不会受到影响。”

“我们必须保持冷静，我们必须保持平衡，付出我们所拥有的一切，然后在赛季结束后我们将会看到究竟会发生什么。”

阿森纳目前落后热刺8分，但穆里尼奥鞭尸，在过去的11个月里，米克尔·阿尔特塔的队员已经证明了他们可以和最好的球队进行竞争。

“对我来说，他们是一支很棒的球队，上赛季取得了很大的进步。”他谈到枪手给他的球队带来的挑战时这样表示。

“这个赛季，如果你看看曼联和阿森纳的比赛，或者利物浦和阿森纳的比赛，即使他们输了，但你依旧会发现这样一个事实，实际上他们可以打败任何对手。他们的战术很多样，他们可以用不同的方式控制比赛。”

“我个人认为他们会回到几个月前的状态，使用五后卫体系，更加注重防守，因为他们就是这样在足总杯半决赛和决赛中击败曼城和切尔西的，他们将会是一个很难对付的对手。”