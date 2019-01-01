穆里尼奥：热刺球迷还不爱我 但他们接受了我

葡萄牙人在托特纳姆的执教有一个完美的开始，他说他将尽其所能赢得球迷的喜爱。

穆里尼奥说托特纳姆热刺的球迷还不喜欢他，但是他希望连续三场胜利能让他在北伦敦的执教开始，让他朝着正确的方向前进。

热刺最近的胜利见证了他们在主场3-2战胜伯恩茅斯，他们顶住了客队最后时刻的反扑，穆里尼奥随后表示他希望赢得俱乐部忠实球迷的喜爱。

他告诉BBC体育：“球迷们爱俱乐部，我不是说他们爱我，但他们接受我作为一名顶级职业教练，愿意为俱乐部付出一切。

“如果人们喜欢我的工作，他们有更多的理由来爱我，但球迷们支持球队，他们看到我们努力工作，以获得更适合这支球队天赋的排名。”

热刺在波切蒂诺的统治下跌至第14名，现在又回到英超联赛的第五位。

随着英格兰国脚在对阵伯恩茅斯的比赛中梅开二度，德勒·阿里的回归帮助球队再次上升。

穆里尼奥补充道：“他在一个让他感到快乐和舒适的位置上踢球，我们也给了他发挥创造力的空间，这是他一直拥有的。我认为自从我来到这里，他踢了三场非凡的比赛。”

当穆里尼奥让热刺逐渐成为一支进攻力量时，他仍然在等待着第一次零失球。

在对阵伯恩茅斯的比赛中，穆里尼奥补充道：“我认为那是我们最好的一段时间，我们打进了第三个球，我们差点打进第四个球，但当他们打进第一个球时，情况就不一样了。”

“在一场高强度的比赛后，我感觉球员们有点累了，但是我们有机会打进第四个球，但是在英超联赛中，比赛总是充满活力的。”

“我们踢了很长一段时间的比赛，我们有一些可怕的时刻，但我认为球迷喜欢。我们在四天内进了七个球。”