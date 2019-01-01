穆里尼奥：欲知半场发生何事 请买热刺纪录片

周二，这位“特别的一个”守口如瓶，告诉记者们等待一部即将上映的纪录片。

穆里尼奥拒绝透露他在热刺的欧洲冠军联赛中场休息时的谈话，而是鼓励人们等待并购买亚马逊的纪录片。

热刺在周二在伦敦4-2大胜奥林匹亚科斯后，在新主帅穆里尼奥的带领下取得了两场胜利。

热刺在一度两球落后的情况下连进四球，提前锁定了欧冠淘汰赛的席位。

亚马逊Prime Video正在拍摄一部关于托特纳姆热刺的幕后纪录片，而上周接替毛里西奥·波切蒂诺的主教练穆里尼奥在最终上映前对此事保持低调。

“我想如果你等上几个月再买亚马逊的电影，你就会知道了，”在谈及中场休息时，穆里尼奥对记者说：“对我来说，这是一个温柔版的我，因为这对我来说是一个惊喜。

“我感觉到球员们的自尊和自信，他们在主场并没有取得最好的成绩，可能是在想着拜仁的比赛。我当时觉得他们需要的是爱，而不是批评。我觉得需要更多的情感平衡。

“在那之后，我们谈了一些战术细节，战术位置的调整，但更多的是关于他们的信心，他们的困难处境，并为之努力。”

周二是穆里尼奥在托特纳姆热刺球场的第一场比赛，但是穆里尼奥说：“我再次认为这不是我的问题，这是球队的问题。我只是想帮忙，球迷帮忙，球童帮忙。所有热爱热刺的人都帮了忙。球员是最重要的。当然我的感觉很好，尤其是因为这是一场我必须参加的比赛。你知道有些比赛是你在赛前准备的。你工作，你训练，你准备，然后比赛开始，比赛的方向不是很重要。在其他比赛中，你必须上场，我也必须上场。除了和埃里克（戴尔）的糟糕感觉，除了那种糟糕的感觉，一切对我来说都很好，我想这是我在欧洲冠军联赛的80场胜利。所以让我们期待第81场的胜利吧。”