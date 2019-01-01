穆里尼奥：欧联杯决赛是阿扎尔的蓝衣告别战
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穆里尼奥预计欧联杯决赛将是阿扎尔离开切尔西加盟皇马之前的“最后一场身穿蓝色球衣的比赛”。
围绕这位比利时前锋的猜测已经有一段时间了。他经常被与转会西班牙联系在一起，外界预计，这笔交易最终将在今年夏天完成。
阿扎尔在斯坦福桥的合同即将到期，切尔西知道如果他们想要得到一笔接近这位28岁球员身价的转会费，现在就必须卖掉他。
穆里尼奥曾执教过蓝军和白衣军团，他相信双方将会达成一项协议，阿扎尔将离开西伦敦。
他预期随着切尔西获得更多的重要奖杯，阿扎尔的转会将会完成。
穆里尼奥告诉天空体育:“看起来这是阿扎尔最后一场穿着蓝色球衣的比赛。他是一个对切尔西上一代人的成功至关重要的球员，而埃登也努力成为了他在大多数时间里所扮演的角色——一个球场上出色的球员。他想要赢球，可能会带着切尔西的最后一个奖杯去皇家马德里。”
穆里尼奥相信毛里齐奥·萨里的球队已经做好了准备去争夺欧联杯冠军。
切尔西已经通过联赛第三名的成绩获得了2019- 2020赛季的欧冠资格，这意味着阿森纳将面临更大的压力。
穆里尼奥补充道:“阿森纳面临更大的压力，因为他们想在下个赛季获得欧冠的席位。他们为几百万金钱踢球，所以阿森纳的压力更大。”