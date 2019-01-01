穆里尼奥：欧联杯决赛是阿扎尔的蓝衣告别战

前切尔西主帅穆里尼奥预计欧联杯决赛将是阿扎尔在切尔西的告别战。

穆里尼奥预计欧联杯决赛将是阿扎尔离开切尔西加盟皇马之前的“最后一场身穿蓝色球衣的比赛”。

围绕这位比利时前锋的猜测已经有一段时间了。他经常被与转会西班牙联系在一起，外界预计，这笔交易最终将在今年夏天完成。

阿扎尔在斯坦福桥的合同即将到期，切尔西知道如果他们想要得到一笔接近这位28岁球员身价的转会费，现在就必须卖掉他。

穆里尼奥曾执教过蓝军和白衣军团，他相信双方将会达成一项协议，阿扎尔将离开西伦敦。

他预期随着切尔西获得更多的重要奖杯，阿扎尔的转会将会完成。

穆里尼奥告诉天空体育:“看起来这是阿扎尔最后一场穿着蓝色球衣的比赛。他是一个对切尔西上一代人的成功至关重要的球员，而埃登也努力成为了他在大多数时间里所扮演的角色——一个球场上出色的球员。他想要赢球，可能会带着切尔西的最后一个奖杯去皇家马德里。”

穆里尼奥相信毛里齐奥·萨里的球队已经做好了准备去争夺欧联杯冠军。

切尔西已经通过联赛第三名的成绩获得了2019- 2020赛季的欧冠资格，这意味着阿森纳将面临更大的压力。

穆里尼奥补充道:“阿森纳面临更大的压力，因为他们想在下个赛季获得欧冠的席位。他们为几百万金钱踢球，所以阿森纳的压力更大。”