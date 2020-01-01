穆里尼奥暗示凯恩赛季报销：预计他缺阵至下赛季

热刺最初表示英格兰前锋将在三个月内恢复训练，但他们的主教练并不确定。

热刺主帅穆里尼奥暗示哈里·凯恩可能不会再参加本赛季的比赛，因为这位英格兰前锋正在继续从肌腱伤势中恢复。

这位英格兰前锋在周末接受了左腿肌腱断裂的手术，他在元旦热刺负于南安普顿的比赛中受伤。

热刺发表的一份声明称，凯恩有望在4月初恢复训练，这让人们对他在赛季结束前重返赛场充满了希望。

然而，当被问及他的最新进展时，穆里尼奥的语气更加犹豫了，他认为这位26岁球员的复出日期更加不确定。

“关于哈里的消息，我们没有，如果你每次来这里都问我，答案都是一样的。”穆里尼奥在周二足总杯第三轮重赛之前告诉记者。

“我们预计他将会缺阵至四月中旬、四月底、五月、下个赛季。我不知道。”

凯恩缺席余下的比赛对热刺来说将是一个巨大的打击，因此热刺与众多前锋联系在一起也就不足为奇了，其中包括穆萨·登贝莱和卡瓦尼。

穆里尼奥在上周末表示，他不会要求俱乐部董事会在这个月引进一名前锋，并将就他所拥有的一切，尽管如果凯恩的伤情恶化，情况可能会有所改变。

据报道，葡萄牙中场热德森·费尔南德斯已经接近从本菲卡租借到北伦敦，为期18个月，附带5600万英镑的永久转会条款。

当穆里尼奥被问及关于这位21岁球员的最新交易时，他含糊其词，强调他的主要关注点是周二的足总杯比赛而不是转会。

他说：“我在等待消息，但当我说我在等待消息时，消息可能是也可能不是。我更关心米德尔斯堡而不是市场。”

“按照规则，即使我们得到了球员，你也不能让他在重赛中上场。所以现在我对热德森和其他任何可能来的球员都不感兴趣。”