穆里尼奥揶揄吕迪格：他的肋骨肯定断了

穆里尼奥在对阵老东家的比赛中没能得到一分，下半场他把注意力集中在了一个关键的裁判判罚上。

热刺主帅穆里尼奥毫不隐晦地暗示，切尔西的安东尼奥·吕迪格充分利用了他与韩国人孙兴慜之间的接触，这让孙兴慜得到一张红牌。

热刺在周日比赛下半场落后两球的情况下试图反击，但却遭遇了决定性的打击。

孙兴慜和吕迪格在切尔西半场的时候纠缠在了一起，而这名热刺球员最终倒地。

显然，孙兴慜对让他倒地的对抗很不高兴，他暴躁地用他的球鞋钉头从吕迪格的胸口上斜穿过去，这一动作把吕迪格也撞倒在地。

经过长时间的VAR咨询，裁判安东尼·泰勒将孙兴慜罚下，这名边锋在2019年拿到了他的第三张红牌。

但是在0-2失利后，穆里尼奥看到了事情光明的一面。

“我希望吕迪格能从肋骨骨折中恢复过来，因为他的肋骨肯定断了。”教练对天空体育开玩笑说：“如果他什么都不做，裁判马上给了吕迪格一张黄牌，他就不会有任何反应。”

“但如果他不这样做，你可能会有这种情绪反应。这是裁判和VAR必须分析的。对我来说，足球就是足球，英超联赛就是英格兰足球，而那张红牌对我来说很奇怪。但我不想专注于此，因为我的球队输了，我必须赞美我的对手，因为他们在比赛中处理得更好。”

比赛的最后几分钟充斥着针对吕迪格的种族主义口号，这使得热刺主场的广播系统发出了三次请求，希望球迷们停止这种行为。

穆里尼奥补充道：“我什么也没看到，我看到裁判按照规定来了，他来找（第四官员）安德烈·马里纳，他来找我和弗兰克·兰帕德，告诉我们发生了什么。我们遵守了协议，我们是俱乐部之一……每个俱乐部在这种情况下都团结一致，当然我们很失望。”