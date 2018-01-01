穆里尼奥：拉什福德地位不可动摇 他太拼了

穆里尼奥表示拉什福德在球队中的地位不可动摇，他拼搏的精神和勤勉的态度是其他球员的榜样。

曼联主帅穆里尼奥表示拉什福德在球队中的地位不可动摇，他盛赞了这位年轻前锋所表现出来的态度和精神。

本赛季，穆里尼奥带领曼联表现糟糕，他多次公开批评了球员们在比赛中的态度和精神面貌，本周末红魔将前往客场挑战死敌利物浦，唯一让穆里尼奥放心的人是小将拉什福德。

“拉什福德是不可动摇的。”穆里尼奥告诉曼联TV。“他在场上绝对拼尽一切，这就是我对球员的要求。”

“我一直都对他很满意，因为他一直拼到极限，他对球队的贡献是无与伦比的。”

和利物浦的比赛后，曼联将罕见地得到一周的休息时间，穆里尼奥很期待利用这段时间训练一下球队的战术。

“我很期待这个空窗期，因为周一能休息很不错，我们已经很久没有在周一休息了。”穆帅说道。“然后周二到周六我们可以专门训练战术，这也很好，这段时间比赛时间太多，我们都没有机会这么做。”

曼联目前伤病问题较为严重，再加上密集的赛程，穆里尼奥也不得不提拔几位青训小将上来一线队。

在对阵巴伦西亚的欧冠小组赛中，詹姆斯-加尔纳和梅森-格林伍德就都进入了大名单，虽然最终没有上场，但穆里尼奥相信这样的经历已经足以让他们成长。

“就算没有上场，这对他们来说也是很好的经验。”穆里尼奥说道。“能够到比赛现场，感受一下不同的气氛和坐在替补席上的压力，我认为这是好事。”

“去感受这种额外的肾上腺素和责任，对小将们来说是一个很好的经验。他们和一线队一起训练了很多次，上周他们每一天都在和一线队一起训练，所以小伙子们对此并不陌生。”