穆里尼奥：拉什福德不是射手 单赛季进不了30球

前红魔主帅说英格兰前锋需要在正确的位置上踢球来发挥他的潜力。

若泽·穆里尼奥认为，马库斯·拉什福德不是曼联的射手，但是如果他被正确的安排，他仍然会是曼联的一笔巨大的财富。

在周日曼联对阵利物浦的比赛中，拉什福德打进了第一个进球，但是红魔由于亚当·拉拉纳的扳平球而未能取胜。

这对这位21岁的球员来说是一种奖励，他在曼联之前的5场比赛中都没有进球。这位英格兰前锋与丹尼尔·詹姆斯搭档，后者助攻拉什福德进球。

前红魔主帅穆里尼奥赞扬了现任主教练索尔斯克亚的战术转换，他认为这让年轻前锋发挥出了最好的状态。

“几年前我们击败利物浦的时候，我们的前锋是拉什福德和卢卡库。他不是一个射手，他需要跑动。”穆里尼奥告诉天空体育：“我不认为他是一个纯粹的9号。如果奥莱能像今天这样让他踢，我认为拉什福德对他是完美的。他很年轻，但他很有经验。21岁的他可能比一些24、25岁的球员有更多的比赛。对我来说，他很可能是一个非常好的球员，在某些模式和某些位置上。作为一个9号，我不认为他有一个赛季30个进球的能力。我不认为他做射手会更好。成为一个更好的射手对他来说很难。”

前曼联后卫加里·内维尔认为拉什福德在国际比赛日离开红魔的一段时间里获益良多。

拉什福德在周一英格兰对阵保加利亚的比赛中攻入一球，并将这种状态延续到了周日对阵利物浦的比赛中。

“我觉得他两周前看起来很疲惫。我觉得他需要离开球队。国际比赛日对他有好处。他看起来就像他自己。”内维尔告诉天空体育：“他还年轻。球员必须发展。曼联必须做出决定——他们必须买人，但不一定要以拉什福德为代价。他当然需要帮助。”

前曼联中场罗伊·基恩也称赞了拉什福德的表现，但同时也要求他在接下来的几周内保持自己的状态。

他对天空体育说： “他找回了过去的自我——充满能量、进球威胁、强壮有力。这个位置对他更合适。但他必须保持稳定，就从现在开始。英格兰的进球给了他信心……你和任何一个前锋交谈——这都是一种信心的提升。你可以从他的肢体语言中看到；他在带动人们，让事情发生。”