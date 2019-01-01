穆里尼奥抨击节日赛程：违反生理学每一条规则

托特纳姆热刺客场对阵诺维奇前只有短暂的休息，他们的主教练对英超的赛程并不满意。

穆里尼奥批评了英超联赛繁忙的节日赛程，称俱乐部将在12月28日重新开始比赛是一种“犯罪”。

热刺在节礼日的头场作赛，从半场落后的状态中恢复过来，艰难地以2-1战胜了布莱顿。

然而，胜利是有代价的，哈里·温克斯和穆萨·西索科都得到了黄牌，这意味着他们将在周六对诺维奇的比赛中停赛。

孙兴慜在对切尔西的比赛中被红牌罚下后也被禁赛，这使得穆里尼奥在前往卡罗路的比赛中缺少选择，也没有多少准备时间。

然而，在他的注意力转移到下一场比赛之前，葡萄牙人瞄准了赛程。

“我无法想象这些孩子，不仅仅是我的孩子，还有格雷厄姆·波特的孩子，他们如何在48小时内再次比赛。”穆里尼奥告诉媒体：“如果你去控制他们跑的距离，强度，休息，如果你要控制这些，如果我们要告诉任何一个了解生理学的人，他们在28号还要再踢一次足球是一种犯罪。”

“它违反了生理学、生物学、生化学的每一条规则。但就是这样，即使有三个人被禁赛。我认为从这三张牌，其中两张是不公平的，孙兴慜的不公平，温克斯的不公平，我只能说西索科得到第五张黄牌是有原因的。我们不得不走下去。”

在法国人没有参加对布莱顿的比赛后，恩东贝莱可能会为中场的人手短缺提供一个解决方案。

穆里尼奥澄清说，虽然这名来自里昂的创纪录的球员并没有受伤，但他在比赛前就对自己的身体状况表示了担忧。

“我不能说他受伤了，五分钟后我们开始训练，你可以去看台上观看，他将正常训练，所以我不能说他受伤了。”穆里尼奥说：“我可以说，昨天他告诉我，他的状态不适合比赛。不是基于伤病，而是基于他从赛季开始就有的对伤病的恐惧。

“他感觉还没有准备好开始比赛，但我不能说他受伤了，我只能说他还没有准备好开始比赛，这是不同的。”