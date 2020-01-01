穆里尼奥打趣曼城：2018年英超冠军能给曼联吗？

穆里尼奥想知道曼城违反财务公平规则是否会导致他获得另一个冠军。

穆里尼奥开玩笑说，曼城因违反欧足联财务公平竞赛规定而被禁赛两个赛季，这是否会让他再次获得英超冠军。

欧足联周五宣布了对曼城的禁赛，并对其处以3000万欧元的罚款，理由是“在2012年至2016年间向欧足联提交的账目和盈亏平衡信息中夸大了曼城的赞助收入”。

英超卫冕冠军批评了这一做法，并宣布将向体育仲裁法庭提出上诉。

其他球队

有报道称曼城可能会被剥夺2014年英超联赛的冠军头衔，但在周日热刺3-2战胜阿斯顿维拉之后，穆里尼奥决定不对欧足联的决定进行全面评估。

然而，他打趣说，如果有机会让他在2017-18赛季带领的排名第二的曼联在那个赛季被曼城重新授予冠军，他会更感兴趣。

瓜迪奥拉的球队以创纪录的100分结束了那个赛季，比排名第二的曼联多得19分。

穆里尼奥说：“我的观点是，我没有浪费一分钟来分析欧足联和国际足联需要分析的东西。”

“如果我进行这种分析，我不得不问，2018年获得第二名的球队是否会成为冠军，是还是不是？那会很有趣。但除了开玩笑，我只是平静地等待。”

如果曼城的处罚继续生效，这将意味着本赛季在英超联赛中排名第五的球队将获得欧洲冠军联赛资格。

热刺能够获得这个位置要归功于孙兴慜在维拉公园的94分钟绝杀，但是穆里尼奥承认还有很多竞争。

他说：“我不考虑第四或第五名，我只考虑尽我们所能，得到我们所能得到的最多的分数，我们所能得到的最好的位置，在赛季结束时，我们将看到我们所处的位置。”

“因为我们可能排在第六或第七，而第五名是否能进入欧冠并不重要，所以我们会有一场大战。”

“你可以看到利物浦对阵诺维奇的首尾大战，你可以看到今天维拉为了留在联赛而战，而我们为了前列位置而战，这是多么困难。”

“这是英超联赛。所以当我们谈到第五名比赛的时候，我想狼队、谢菲尔德联、曼联、阿森纳、埃弗顿，每个人都看着积分榜，他们说‘我们能做到’，他们也能做到，所以这将是非常困难的。”