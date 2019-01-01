穆里尼奥：我的未来不在意大利 国米是我家

这位葡萄牙教练在国米的两年里享受着意甲的统治地位，但他不希望再回去了。

尽管在国际米兰取得了非凡的成功，穆里尼奥并不期望他的下一个教练职位会在意大利。

56岁的他在梅阿查的两个赛季里赢得了五项主要荣誉，包括2010年的历史性三冠王，他们最终在欧冠决赛中2-0战胜拜仁慕尼黑。

穆里尼奥在伯纳乌夺冠后暗示，这将是他执教国际米兰的最后一场比赛，不到一周后他正式离开国米，加盟皇家马德里。

尽管他对在意大利的时光有着美好的回忆，但他不认为自己会回到那里，尽管他说离开那里很艰难。

“我的未来？我不认为它会在意大利。”他告诉意大利电视节目Tiki Taka。

在谈到他9年前离开国米时，穆里尼奥说：“国米是我的家，我的家人。莫拉蒂是我的朋友，我的主席。三冠王的故事很精彩。在马德里（决赛）后，如果我回到米兰庆祝，我永远不会离开国米。当你和一个家庭说再见时，这是一件很难处理的事情。那天晚上我就知道我要离开了，我不能第三次对皇马说不。”

他的最近一份工作在激烈的争吵中结束，在经历了2018-19赛季英超联赛的糟糕开局后，他于去年12月被曼联解雇。在那之后的九个月里，很多俱乐部都和穆里尼奥有过联系，包括在五月份任命孔蒂之前的前东家国际米兰。

国米在孔蒂的带领下取得了一个良好的开局，在下周对阵尤文图斯的关键比赛之前，国米已经六战六胜荣登意甲榜首。