穆里尼奥：我的前东家都害怕和列维谈生意

热刺新主帅表示，他的前东家不希望将与他的现任老板做交易。

新上任的热刺主教练穆里尼奥透露，他的前东家曾经害怕和热刺主席丹尼尔·列维做生意。

列维是出了名的强硬的谈判者，过去曾为他的球星，如加雷斯·贝尔和卢卡·莫德里奇索要巨额费用。

穆里尼奥的前东家皇家马德里曾花巨额签下加雷斯·贝尔和卢卡·莫德里奇——他说他的前东家不喜欢和列维讨价还价。

“我曾经在那些惧怕他的俱乐部待过。”穆里尼奥这样评价列维：“这是真的。他很强势。他是个商人，但他是个足球人。他有丰富的经验，这是他整体智慧的一部分，他是一个足球人，他了解足球，他了解这个行业，他了解如何进展，他非常聪明，他非常精明，有他在我身边很好。”

穆里尼奥还强调，他不认为有必要在这个时候对热刺阵容进行全面调整——这与他的前任毛里西奥·波切蒂诺所说的不一致。

“我不需要转会。这是最基本的。所以我认为在这个过程中，我们需要打钩。你失去一个球员，你得到一个球员，你卖掉一个球员，你得到一个球员，但这是对你的阵容的调整。

“但你越喜欢一个球队，你需要的钱就越少。你去到一家俱乐部说：你去一家俱乐部:‘我不喜欢中后卫，我不喜欢守门员，我不喜欢前锋，我也不喜欢中场球员’——你需要的不仅仅是足球，我还拥有这些资产，比如说，最终产品几乎都是有待开发的。”

穆里尼奥将负责他作为托特纳姆热刺主帅的首场伦敦德比战，热刺将在周六客场挑战西汉姆。

铁锤帮目前处境艰难，在过去的七场比赛中，他们没有赢过任何一场比赛。