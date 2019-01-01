穆里尼奥：我永远爱兰帕德 但希望他周末输球

葡萄牙人将会在主场迎战他的前球员，他期待着与蓝军的重聚。

穆里尼奥说他爱弗兰克·兰帕德，但希望他在周日对阵热刺的比赛中失利。

穆里尼奥的热刺已经将与第四名的切尔西的差距缩小到3分。

周日的比赛将是穆里尼奥和兰帕德第一次在英超联赛中作为教练对赛，这对搭档在切尔西取得了巨大的成功。

当被问及是否会邀请蓝军主帅在赛后喝一杯时，穆里尼奥告诉记者：“我不这么认为，因为我们的办公室建在球场私人总部的内部。直到现在，我还没有邀请任何教练去那里，我想我也不会邀请弗兰克去。”

“但就像我以前说的，比赛前一个大大的拥抱，比赛后一个大大的拥抱，这是肯定的，与结果和谁开心无关。我想我们的感情将是永远的。我将永远感激他作为球员给我的一切。没有什么能改变这一点。”

“我爱他，我将永远爱他。我希望他在星期天输掉比赛。去年我输给了弗兰克，我输了。（面对前球员）我根本没有额外的兴奋感。”

切尔西最近状态不佳，他们在过去的七场比赛中输给了四场，但穆里尼奥对老东家最近的问题轻描淡写。

“这场失利让他们在英超联赛中排名第四，他们仍然在欧冠，将与拜仁慕尼黑进行一场精彩的淘汰赛。”他补充道：“如果这是一次崩溃，那也不是一次糟糕的崩溃。他们很好。”

穆里尼奥也确认了托特纳姆热刺俱乐部的纪录保持者恩东贝莱在最近因腹股沟受伤而缺席的情况下，将能够参加与切尔西的比赛。

“他是一个很有实力的球员，只是需要身体强壮和精神上适应英超联赛。”穆里尼奥这样评价前里昂中场：“法国联赛是一个完全不同的故事，一个完全不同的事情。但是（他是）一个了不起的天才，所以我们很高兴他能帮助我们。”