穆里尼奥：我是教练场边行为的典范 其他人乱来却未被处罚

在他与克洛普发生冲突之后，这位葡萄牙教练认为他的一些同行应该因其场边行为遭受处罚。

穆里尼奥再次抨击了英超教练们在场边的胡来行为，同时他坚称自己是“一位良好行为的伟大楷模”。

穆里尼奥在英格兰期间曾多次遭到英足总的处罚，在执教热刺之前，他曾先后担任过切尔西和曼联的主教练。

葡萄牙人在2016 1-1西汉姆联的比赛中由于不满主裁判对博格巴出示黄牌，在场边踢得水瓶以示抗议，因此他被罚出场并被英足总禁赛一场。而在本周三热刺1-2不敌利物浦的比赛后，前切尔西主帅又卷入了另一宗事件中。

其他球队

在终场哨声吹响后，穆里尼奥与利物浦主帅克洛普交换了意见，后者在赛后采访中透露了谈话的细节。

“我告诉克洛普最好的球队输掉了比赛，但他表达了不同意，但这是他的观点。”

“如果我在教练区表现得像他一样，我就没办法呆在那里了。这么说是不是很形象？由于某种原因，我有些被区别对待。”

而在前一天晚上曼城主场1-1战平西布朗的比赛中，由于不满补时只有短短4分钟时间，西班牙教头不仅朝着第四官员大肆抱怨，更是似乎试图抓住第四官员的时间牌，不过并未被英足总调查和惩罚。

穆里尼奥不明白为什么他的同行们一直在进行这样的行为，他在周日热刺与莱斯特城的比赛前告诉天空体育。

“多年以来，我一直都是场边行为恶劣的代表，我总是因此而受到惩罚。”他表示。

“不过在现在，老实说我认为自己是场边行为的好榜样，我相信裁判们也有类似的感觉。不过我看到其他人做了一些匪夷所思的事情，他们中的一些人做了我绝对不会去做的事情，但却没有遭到任何处罚。我之所以能谈论这些，是因为我亲身经历过。我每天都站在球场边。”

当被问及为什么像克洛普和瓜迪奥拉这样的球员似乎不会有任何的惩处，穆里尼奥回答道:“可能因为我们什么都没说。”

托特纳姆热刺主教练继续赞扬他的莱斯特城对手布伦丹·罗杰斯，葡萄牙人很钦佩苏格兰人通过勤奋和奉献开创了成功的教练生涯。

穆里尼奥表示:“罗杰斯在执教利物浦、凯尔特人队以及莱斯特城之前，曾经效力过一些低级别联赛和小俱乐部。他的一切都不是天上掉馅饼的，我一直觉得他是一位天赋十足并且渴望学习的年轻人。”

“他是一位了不起的教练。这是我唯一能说的，这与我们的关系无关，我真的为他现在所所得的成就感到很高兴。”

热刺的韩国前锋孙兴慜赢得了2020年的普斯卡什奖，穆里尼奥透露自己的这位爱徒愿意用这一奖项换取对阵利物浦的胜利。

“从他的这一想法中我们就能够看出孙兴慜是一位什么样的人，他是一位真正的团队型球员。”

“获得普斯卡什奖的那粒进球可以说是他职业生涯的最佳进球。当然，他不会停下进球的脚步，继续打进比那球更有价值的进球。”

“也许是一粒更能决定比赛胜利的进球，因为获得普斯卡什奖的那粒进球实际上对比赛结果而言已经无关痛痒。但是那就是他的生涯最佳进球。那是这个世界上每一位马拉多纳，每一位梅西都想打进的球，而他做到了。”