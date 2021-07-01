穆里尼奥：我唱着“足球回家了”庆祝英格兰取胜 他们能一路进入决赛

这位葡萄牙教练认为三狮军团有足够的实力登上冠军宝座，但他警告球队不能自满。

何塞-穆里尼奥承认，在英格兰战胜德国后，他一直在唱着“足球回家了”，他支持加雷斯-索斯盖特的球队继续前进，挺进欧洲杯决赛。

本周，英格兰在温布利球场以2-0的比分战胜了德国，这都要归功于斯特林和凯恩的进球。

三狮军团现在可以展望在四分之一决赛中对阵乌克兰了，这对三狮军团来说是一个有利的结果，而穆里尼奥对英格兰一路杀入决赛的前景感到非常乐观。

如果索斯盖特的球队击败了乌克兰，他们将会在半决赛中对阵捷克或者丹麦，穆里尼奥认为，如果英格兰处于最佳状态，那他们就不会输给这三支球队中的任何一支。

然而，穆里尼奥也警告说，英格兰不能自满，他告诉talkSPORT：“我唱着‘足球回家了’来表达我的快乐，但现在足球还没有真正回家。”

“英格兰需要在好时刻和坏时刻中保持平衡，就像媒体在球队糟糕的时刻对他们作出批评一样，我们现在必须保持平衡，还有很长的路要走。”

“在正常情况下，英格兰队肯定会进入决赛，因为我认为他们不会输给下一轮可能遇到的对手。但是我们必须尊重足球和其不可预测性。法国队没有进入四分之一决赛，因为他们在最后十分钟没有尊重比赛。”

“我非常非常高兴，我只希望这能有个好结局，我希望足球能回家。但是足球就是足球。所以我会对英格兰说，冷静下来，专注于下一场比赛。”

“但是，在我看来，英格兰已经做好了一切准备，如果我们不能进入决赛，我会非常失望，因为我们应该进入决赛，我们应该，我们绝对应该。”

索斯盖特在对阵德国的比赛中使用三中卫阵型并把格拉利什、福登和芒特放在替补席上引发了一些争议，但穆里尼奥表扬了索斯盖特勇敢的用人决定。

他说道：“我会永远尊重索斯盖特的决定，英格兰用四后卫收获了三次零封，然后面对这支德国队，他们使用了三后卫。我深入分析了德国4-2大胜葡萄牙的比赛，德国杀死了葡萄牙就是因为对手使用了四后卫，但无法控制住边翼卫的两名球员。”

“当英格兰决定踢三中卫时，并不是说他们没有战术知识，然后教练就决定这么做了。他们工作非常努力，防守也非常非常稳固。”

“我们让特里皮尔内收压缩对手空间，边后卫赢得了对抗，卢克-肖把基米希完全限制住了，特里皮尔也做了同样的事情，英格兰的两名中场都是巨人，每个人都为球队付出了努力。”

“我认为索斯盖特这样安排阵容是一个很好的决定。然后在正确的时机，在比赛还剩10分钟的时候进球是再好不过的了，然后在托马斯-穆勒射失单刀球的那一刻，英格兰拥有了一点好运气。”

“英格兰的替补实力很强，他们有各种各样的选择，我们都忘了那些这场比赛没有上场的英格兰球员，他们都很出色，例如拉什福德、桑乔、贝林厄姆和福登，这些球员都已经准备好上场。”