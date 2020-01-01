穆里尼奥：我不嫉妒利物浦曼城 热刺的工作不一样

热刺主教练说热刺和两支冠军争夺者不同。

穆里尼奥坚称他“不嫉妒”利物浦和曼城的阵容，他说热刺是一个不同的工作。

曼城已经连续两年获得英超冠军，而利物浦在本赛季少赛一场的情况下以14分的优势领先。

穆里尼奥在11月被任命为热刺的主教练，他的球队目前在积分榜上排名第八。

但是葡萄牙主帅说他们不能与曼城和利物浦相提并论，尽管他没有抱怨。

“得了吧，就是这样。我们不能像其他球队那样有一个阵容。那不是我们。”穆里尼奥说。

“我在看曼城（对阵阿斯顿维拉）的比赛，我注意到了板凳——斯特林、贝尔纳多·席尔瓦、京多安、奥塔门迪。你知道吗？”

“利物浦，你看看球队，你看看板凳。他们还伤了马蒂普、洛夫伦、凯塔和法比尼奥。”

“我不嫉妒，我有一份很棒的工作，但它们是不同的工作。这是一个不同的俱乐部。”

穆里尼奥认为自从他2002年初接手波尔图以来，在热刺的工作是最困难的。

这位前皇家马德里、国际米兰和切尔西的主教练，说他必须在葡萄牙豪门身上重新定位。

“这是我第二次在赛季中期得到球队，只是第二次。”穆里尼奥说：“第一次并不容易，因为那是一支球队的结束，一个时代的结束。那是一个没有冠军的时代。”

“波尔图那时候没法赢球，但那是时代的结束……我不想说那一代人，但那是一支在赛季末就完事的球队。”

“12个人走，12个人来，一切从头开始。忘记过去的好事情，忘记过去的坏事情，让我们从新的开始。这就是我在波尔图赛季中期的经历。”

热刺将在周二的足总杯第三轮重赛中对阵米德尔斯堡。