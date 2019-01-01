穆里尼奥：恩东贝莱超棒的 他也配得上全场最佳

热刺主帅对他的法国中场的回归感到非常高兴。

热刺主教练穆里尼奥赞扬了中场球员恩东贝莱在英超对阵诺维奇的比赛中的表现。

热刺球星恩东贝莱在托特纳姆热刺在周六与诺维奇的比赛中回到球队阵容，他的回归给人留下了深刻的印象。此前他被排除在托特纳姆热刺与布莱顿的节礼日比赛大名单之外。

这位23岁的法国人，在哈里·温克斯和穆萨·西索科双双被禁赛的情况下复出了，他的表现让穆里尼奥很高兴。

“他踢得很好。”穆里尼奥告诉记者。“我们没有这个位置的球员，没有温克斯，没有戴尔，埃里克森和恩东贝莱踢得非常非常好。”

“完全在控制之下，足球非常流畅，传球，移动，转身，从不回传，总是让球在各条战线之间推进，寻找边锋。美妙的足球。”

赛后接受天空体育采访时，穆里尼奥补充说，埃里克森理应获得本场最佳球员的称号，但恩东贝莱更值得特别提及。

他说：“我很高兴他获得了最佳球员奖，但也有可能是其他人。我认为恩东贝莱绝对是非凡的。”

“我们从第1分钟到第90分钟都在创造进球。”穆里尼奥说：“我们开场创造机会，在最后创造机会。我们开局很好，然后我们送出了12月28日的礼物。不是节礼日，而是28日的礼物。”

“下半场我们踢得比上半场更好，真的很有攻击性，冒着很大的风险控制了比赛。我们扳平了比分，有30分钟的时间来赢得比赛，然后送出了第二份礼物。”