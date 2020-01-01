穆里尼奥：恩东贝莱拥有改变现状的天赋 就像莫德里奇一样

这位热刺主帅将表现不佳的恩东贝莱类比了昔日弟子莫德里奇在皇马的处境，认为他拥有改变现状的天赋。

何塞·穆里尼奥相信坦古伊·恩东贝莱能够扭转他在热刺的艰难处境，就像卢卡·莫德里奇在皇马经历的困难开局一样。

恩东贝莱去年以5500万英镑从里昂转会而来，创下了这家英超劲旅的转会费记录，不过这位法国中场在伦敦的表现并没有达到预期，而根据媒体此前的报道，他已经告诉穆里尼奥自己不想继续与他合作。

像巴塞罗那和巴黎圣日耳曼这样的球队在近期都曾和恩东贝莱产生过绯闻，他在上周热刺在英超赛场上2-0战胜西汉姆联的比赛中替补出场。

其他球队

但是托特纳姆主帅穆里尼奥表达了自己对恩东贝莱的支持，他指出，莫德里奇在皇马也曾经历过类似的情况。在2012年从热刺前往伯纳乌之后，克罗地亚人度过了一段困难时期，不过随后他迎来了自己的爆发，赢得了金球奖，还拿到了4次欧冠冠军和西甲冠军奖杯。

“如果球员没有天赋，什么也不会发生。所以当一位球员在出生时就没有潜力时，那么他死的时候也不会有潜力。而当你具备天赋时，很多事情都可以改变，很多事情都有可能会发生。”穆里尼奥在周四与谢菲尔德联的赛前发布会上表示。

“就像你说的那样，我不知道恩东贝莱在我执教之前的6个月里，经历了什么。当一名球员加盟一家新俱乐部，来到一个新国家，经历不同足球文化时，那球员就需要去思考自己应该做什么。我不知道到底发生了什么，不过我认为思考是很重要的，在我来到的时候，我就知道俱乐部存在一些问题。”

“无论是大伤，小伤还是身体状况，都对我们产生了一些消极的影响，不过我来到这里当教练的工作就是帮助球员解决这些问题。”

“现在的情况是每个人都必须去适应这一切，我希望每个人都去适应它，俱乐部也是如此，这就是事实，我们是一家大俱乐部，但我们想成为一家更大的俱乐部。”

“当你是一家想要扩大规模的大俱乐部时，你就会拥有很多优秀的球员，而没有拥有的6名，10名或11名球员。9在这里，你会拥有很多球员，当然也就会拥有很多选择。”

“是的，你是可以在所有比赛中登场，但是球员、球迷、媒体和每个人都必须明白，你只能派11个人首发，而在很多其他俱乐部，有伟大的球员坐在板凳席上是很正常的。”

“你去曼联、曼城、利物浦、皇家马德里、巴塞罗那和拜仁慕尼黑看看，他们的替补席上都拥有有很多顶级球员，这很正常。”

“在热刺，你可能会觉得让一位顶级球员呆在替补席有点搞笑，不过球员们必须明白，这不是搞笑，你必须明白这一点。我希望下赛季我们的替补席上拥有更多的顶级球员，因为那就意味着俱乐部要比现在更强大。”

“当一位顶级球员坐在板凳上，这并不意味着背后有什么不好的故事，这只是意味着我们在挑选球员方面拥有很多选择。所以那天我在中场派上了西索科和洛塞尔索，这并不是发生了有什么不好的事情。拉梅拉就没能登场，这就是你在大俱乐部必须适应的生活。”

“所以说，我和恩东贝莱之间并没有什么问题，只不过是因为他在一家大俱乐部，就是这样。他在一家大俱乐部，他必须和其他球员竞争。他是我的选择之一，也是一个非常棒的球员，他可能会参加明天的比赛，也就是下一场比赛，这没有任何问题。”

当被问及恩东贝莱是否能在热刺扭转自己的处境时，穆里尼奥补充道:“当然，我相信他能做到，我在开始时就已经回答了这个问题，拥有天赋的球员能够做到很多事情，如果你没有天赋，你就没有任何机会。”

“足球场上并不缺乏在开局阶段遭遇困难的球员，比如莫德里奇刚加盟皇马的时候，在前6个月，他被球迷和媒体评为了皇马历史最糟糕签约，不过在几个月之后，他就捧起了冠军奖杯然后还拿到了欧冠冠军以及金球奖。只要你拥有这样的潜力，你就可以在适应之后做到很多。”

当被问及恩东贝莱的心态是否有问题时，穆里尼奥回答道:“这是他的问题，不是我的问题。”

“我认识他六个月了，我是无法定义一位球员的心理状态的。一种是感觉，而另一种是现实。我可不是个天才，你不能这么问，我无法只用6个月时间就进入到别人的大脑中，百分之百描述出那个人的感受。”