穆里尼奥当心了 利物浦将在争冠路上紧追他和热刺

在经历了他的低谷两年之后，葡萄牙人回到了安菲尔德，回到了积分榜榜首，看起来他很想在热刺挑战冠军。

就在你以为他不行的时候，他就打你脸了。

上次穆里尼奥在安菲尔德执教时，他作为精英教练的日子似乎要结束了。

他的曼联被击垮。替补队员沙奇里的两粒进球使利物浦3-1获胜。在对阵一支失去了激情、似乎不再喜欢主教练的球队时，利物浦在各个方面都表现出众，并占据了积分榜首位。

其他球队

穆里尼奥带着谦卑的心情离开了球场，在赛后的新闻发布会上，他甚至连一个轻蔑的评论都说不出来。他承认，利物浦是他希望曼联成为的球队。

他在48小时内就被解雇了。曼联在英超联赛中排名第六，离积分榜的降级区更近一些，而不是榜首。

这段婚姻看上去就像梦幻般的婚姻——一个流利俱乐部和一个流量主帅——但最终以分手告终。而且是乱七八糟的。

周三穆里尼奥将回到安菲尔德，他已经准备好重新扮演利物浦死敌的角色。

有关他不行的报道似乎言过其实了。

在曼联受挫后，他在热刺重新找回了他的自信。热刺以榜首身份作客利物浦，他们有目标，有结构，这表明他们正在为争夺冠军做准备。

穆里尼奥说热刺不是争冠球队。不要相信他，一秒钟也不要。

“我们甚至没有在比赛中，所以我们不是一匹争冠的马。”穆里尼奥在上个月与切尔西0 - 0战平后说：“我们就一匹小马。”

他在跟谁开玩笑呢?热刺可能不是很多人本赛季夺冠的首选，但他们在赛季开始的几个月里已经积累了足够的动力。

他们输掉了本赛季联赛的首场比赛，在主场0-1负于埃弗顿，但此后11场不败。

哈里·凯恩和孙兴慜合共以19粒进球和12次助攻所向披靡，但他们的成功建立在穆里尼奥的经典战术之上：侵略性、防守组织和反击威胁。

热刺有10个失球，是本赛季联盟防守纪录最好的球队。洛里和托比·阿尔德韦雷尔德状态回勇，埃里克·戴尔和塞尔吉·奥里耶也在进步，而签下塞尔吉奥·雷吉隆和霍伊别尔(典型的穆式中场)已经解决了明显的问题。

他们并不完美。他们不像利物浦和曼城那样主宰比赛。甚至波切蒂诺的热刺也能做到。他们的控球率当然不高。

这并不会困扰穆里尼奥。“足球界有很多诗人。”他曾经说过：“但诗人不会赢得很多头衔。”

穆里尼奥当然赢得过冠军——其中三次是在英格兰。正如他经常提醒我们的那样，他的纪录值得尊重。

不过，距他上次英超夺冠已经五年半了。自那以后，他两次被解职，被英超Big 6中的两家扫地出门。当他离开时，无论是切尔西还是曼联都没有多少人流下眼泪。

对每个人来说，托特纳姆热刺就像是一场赌博。对穆里尼奥来说，这是一个证明自己的机会。

他们本赛季已经击败了曼联、曼城和阿森纳，并在斯坦福桥与切尔西战平，但周三将迎来对他们冠军之路的最新、最重大的考验。

自2017年4月以来，利物浦在安菲尔德的联赛中已经连续65场不败。在这段时间里，只有11支球队拿到了1分。

热刺就是其中之一，2018年2月凯恩罚进点球，将比分扳平2-2，但此后两场客场比赛均以1-2输球。

利物浦有很多要应付的，几乎所有的首发十一人都因伤缺阵。没有范戴克和乔·戈麦斯来对抗凯恩和孙兴慜，没有蒂亚戈·阿尔坎塔拉来控制中场。若塔同样将会缺席，同时经验丰富的米尔纳也会错过比赛。周末被替换下场的凯塔和马蒂普仍有疑问。

周日双方都丢分了，热刺丢掉了在水晶宫的领先优势，随后利物浦被富勒姆拖住。双方都没有处于最佳状态，尽管双方都觉得自己能够，或者应该获胜。

这意味着两队在积分榜上并驾齐驱，仅以净胜球差拉开差距，并以微弱优势将莱斯特城、南安普顿和切尔西甩在身后。我们都知道穆里尼奥是多么喜欢嘲笑利物浦——谁会忘记2014年他在切尔西毁掉了利物浦的冠军梦呢?

从他的低谷走了两年之后，穆里尼奥回到了安菲尔德并且回到了榜首。

穆里尼奥还能留在榜首吗?我们很快就会知道。