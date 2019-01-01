穆里尼奥：如果利物浦击败曼城 他们将会夺冠

前曼联和切尔西的主教练相信如果红军能在对曼城的比赛中拿到三分，他们对联赛冠军的漫长等待就会结束。

根据穆里尼奥的说法，如果利物浦能在周日的安菲尔德战胜曼城，他们将会在打争夺联赛冠军的道路上领先很多很多。

红军在英格兰顶级联赛的头12场比赛中赢下了11场，并在一开始就确立了5分的优势，如果他们能在主场战胜两届卫冕冠军，他们的领先优势将扩大到八分。

虽然这个赛季还没有过去三分之一，但在穆里尼奥看来，这样的优势应该是他们结束30年无冠的起点。

“我认为，九分，对于一支非常好的球队来说，是一个你必须控制的差距。所以如果利物浦赢了比赛，我认为他们会赢得联赛。”这位前切尔西和曼联主帅告诉天空体育。

尽管穆里尼奥相信即使是平局也会对瓜迪奥拉的球队有利。

“我不认为一分对利物浦来说是足够的，”他说。“他们是一支非常好的球队，但是曼城有能力取得连续的胜利。利物浦总会有失球的时候。”

“所以我认为今天的情况有点矛盾。即使利物浦有6分的优势，平局对曼城来说是一个积极的结果，对利物浦来说是一个糟糕的结果。”

“利物浦必须获得动力，必须在这个时候利用曼城的一点脆弱，在我看来，主场赢下是利物浦唯一的好结果。”

曼城在红军主场的战绩并不好，自1989年以来，他们只在安菲尔德赢过一场，而瓜迪奥拉的球队本赛季已经输了两场，在三场比赛中失分。

事实上，即使客队的34粒进球是联赛中球进球数最多的球队，但在联赛积分榜上排名第四来到安菲尔德，也远低于他们习惯的位置。