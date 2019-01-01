穆里尼奥：如果利物浦击败曼城 他们将会夺冠
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根据穆里尼奥的说法，如果利物浦能在周日的安菲尔德战胜曼城，他们将会在打争夺联赛冠军的道路上领先很多很多。
红军在英格兰顶级联赛的头12场比赛中赢下了11场，并在一开始就确立了5分的优势，如果他们能在主场战胜两届卫冕冠军，他们的领先优势将扩大到八分。
虽然这个赛季还没有过去三分之一，但在穆里尼奥看来，这样的优势应该是他们结束30年无冠的起点。
“我认为，九分，对于一支非常好的球队来说，是一个你必须控制的差距。所以如果利物浦赢了比赛，我认为他们会赢得联赛。”这位前切尔西和曼联主帅告诉天空体育。
尽管穆里尼奥相信即使是平局也会对瓜迪奥拉的球队有利。
“我不认为一分对利物浦来说是足够的，”他说。“他们是一支非常好的球队，但是曼城有能力取得连续的胜利。利物浦总会有失球的时候。”
“所以我认为今天的情况有点矛盾。即使利物浦有6分的优势，平局对曼城来说是一个积极的结果，对利物浦来说是一个糟糕的结果。”
“利物浦必须获得动力，必须在这个时候利用曼城的一点脆弱，在我看来，主场赢下是利物浦唯一的好结果。”
曼城在红军主场的战绩并不好，自1989年以来，他们只在安菲尔德赢过一场，而瓜迪奥拉的球队本赛季已经输了两场，在三场比赛中失分。
事实上，即使客队的34粒进球是联赛中球进球数最多的球队，但在联赛积分榜上排名第四来到安菲尔德，也远低于他们习惯的位置。