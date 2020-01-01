穆里尼奥：夏窗将延迟开放 热刺不会进行大手笔引援

这位热刺主帅证实球队不会在夏天进行大手笔引援，并认为夏窗开启的时间将会被延后。

何塞·穆里尼奥预计英超夏季转会窗口将推迟开放，并承认在这场新型冠状病毒疫情的影响下，自己对热刺今夏在转会市场上投入的费用持谨慎态度。

在英超因新型冠状病毒疫情停赛以前，热刺暂列英超积分榜第八，所有热刺球迷都渴望自己的主队能在联赛恢复后取得一些进步。

穆里尼奥表示他的球员们都渴望回归赛场，但同时他也暗示球迷们应该降低对热刺今夏投入的预期。

其他球队

热刺主帅告诉天空体育：“在联赛恢复之后的第一个问题就是，转会窗口什么时候会开放？我不认为夏窗会在7月或8月再次开放，它可能会被延后。”

“这是正常的操作，因为你必须接受一个不同于以往的转会市场，我不认为世界-特别是足球世界，有俱乐部已经准备好投入一些疯狂的数字，比如过去常常出现的情况。”

“我希望我的俱乐部能够像我所期盼的那样，明智的，平衡的，不进行大手笔投入。我们正努力尊重现状，不仅仅是在足球方面，而是整个世界和社会的现状。”

经过两个半月的休整后，托特纳姆热刺已经恢复了训练，穆里尼奥表示俱乐部的重点是球员的健康，而不是在转会期的引援计划。

他进一步表示:“老实说，现在我们最不关注的就是转会的问题，因为我们此刻优先考虑的是安全，在训练场上遵守每一条规则，我们都在努力做到完美，在俱乐部的每一件事上都是如此，我们都在努力做到完美。”

“自从德甲开赛以来，葡萄牙联赛和西班牙联赛都宣布了恢复比赛的日期，我认为这对我们来说是最困难的时刻，因为我们想重新投入到比赛中。当你看到其他国家的联赛能够踢球，而我们却无法这样做时，你会感到很难过。”

除此之外，穆里尼奥还谈到了球队的伤病问题，他表示哈里·凯恩和孙兴慜都已经从伤病中恢复，但可能还没有为下个月英超联赛的预期恢复做好准备。

“凯恩、孙兴慜、贝尔温和西索科都已经痊愈了，不过我还不能说他们已经做好上场的准备了，因为伤愈和找到比赛状态完全是两回事。比如凯恩，他已经五个月没有上场比赛了。”