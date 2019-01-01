穆里尼奥基恩：德赫亚能被续约简直是走大运

据他的前教练和俱乐部的传奇的观点而言，这位红魔门将很幸运在老特拉福德得到了另一份长期合同。

根据前主教练穆里尼奥和前中场基恩的说法，大卫德赫亚不值得曼联四年的新合同。

西班牙人签下了一份新合同，他将在老特拉福德呆到2023年，以阻止外界猜测他可能在赛季结束后自由转会离开曼联。

在2011年被弗格森爵士签下后，这位28岁的球员帮助红魔取得了国内和欧洲赛场上的成功。

然而，上个赛季他因为一些不寻常的失误而饱受批评，似乎表明他已经过了黄金时期，他作为PFA年度最佳门将的征途被曼城的埃德森终结。

在曼联与西汉姆联的超级星期天比赛之前，穆里尼奥和基恩都对德赫亚签下一份如此丰厚的新合同提出了质疑，因为德赫亚在俱乐部之外并没有其他类似的选择。

去年12月离开了红魔主教练的位置的穆里尼奥对这名门将在世界足坛上的地位表示怀疑，尽管他承认门将在技术方面有一定的天赋。

“我不认为曼联需要花那么多钱来与他续约。”他说。

“一两年前，全世界都在关注他。在这一刻，当他签下这份令人难以置信的合同时，我想大部分的大门都关上了。”

“皇马的门是关闭的,他们已经有了库尔图瓦，巴塞罗那有特尔施特根,巴黎圣日耳曼刚签了纳瓦斯,他是一个很好的守门员,34岁的门将并不是一个问题。

“我不认为曼联有压力，因为大卫的状态会逐渐消失。谁来支付这个天文数字？所以，我认为他得到了一份超级优厚的合同，他很幸运得到了这份合同。”

“他好吗？是的，他很好，就像我刚才说的，林德洛夫在某些方面很好，但在其他方面就不那么好了，我对大卫也有同样的看法。

“他在罚球线上的表现比他刚出道的时候要好得多，但我认为在球门里，他的敏捷性、技术水平是无人能及的。”

曾在1993年至2005年为曼联效力的基恩认为德赫亚不值得索尔斯克亚的球队继续向他投资。

“听着，守门员可能会犯错。我一直很担心他。每次我看他的时候，都看到他性格中的一部分。”

“他似乎从不发号施令——显然不是他的整个职业生涯——但我从来没有得到这样的印象，对周围的人提出要求。”

“这些都是大错误。对任何球员，尤其是曼联门将来说，最大的考验是你在犯错后的反应，我认为他犯了太多的错误。”

“我从来没有被他的性格所说服——对他周围的人提出要求。从技术上讲，他是一个很好的门将，当然他是，这是没有争议的，但我认为要考虑更多的是总的方面。”

“我总是对他有疑问，但那只是我个人的事情。”